高麗菜不能直接丟冷藏？日菜販曝「10秒保鮮術」　存放時間差很大

圖文／鏡週刊

一般人將整顆高麗菜買回家後，習慣就直接送進冰箱冷藏，但如果放久一點，可能會因乾燥或濕氣加速腐壞。日本菜販專家「青髪のテツ」分享經驗表示，想要延長保存時間，重點在於菜芯，最簡單的方式就是到賣場購買「蔬菜保鮮叉」，直接插入高麗菜芯，短短10秒鐘就能讓高麗菜的新鮮度維持更久。

購買蔬果保鮮叉 插進菜芯再冷藏

這名菜販專家擁有15年蔬果店工作經驗，她在《日本Yahoo專家》專欄發文指出，想要增加高麗菜保存期間，最好的方法就是從菜芯著手，可以至百元賣場購買「蔬菜保鮮叉」，插進高麗菜芯，接著再放入冰箱冷藏，不僅簡單，且整個過程只花不到10秒鐘。她提到，保鮮叉也可以用牙籤代替，拿出2到3根牙籤插進菜芯，同樣能達到類似效果。

裝進塑膠袋前 可先用餐紙巾包覆

菜販提醒，直接把高麗菜放進冰箱，往往會因冷空氣乾燥導致外葉枯萎；若用塑膠袋完全密封，卻會因為聚集濕氣，導致快速腐壞。她建議，菜芯處理之後，再多花一個步驟，用報紙或廚房紙巾將高麗菜包覆起來，裝進塑膠袋不要密封，如此一來便可放心送進冰箱冷藏。

如果想讓高麗菜保存一周，菜販提到農家常用的方法，也就是將高麗菜芯挖掉，塞入微濕的廚房紙巾，再用報紙包好，並裝入塑膠袋，但每隔幾天更換紙巾。她說，這種方法有點費時，但適合那些想慢慢用完高麗菜的人。

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