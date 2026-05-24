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男童單膝下跪戴戒指！孩童訂婚現場瘋傳　網崩潰：我還單身

印尼一場「孩童訂婚儀式」近日在網路瘋傳，引發外界高度關注。（圖／翻攝自TikTok，OWNER KAMPUNG itu BUNJI）

▲印尼一場「孩童訂婚儀式」近日在網路瘋傳，引發外界高度關注。（圖／翻攝自TikTok，OWNER KAMPUNG itu BUNJI）

圖文／CTWANT

尼近日一段「孩童訂婚」影片在TikTok與Instagram瘋傳！影片一開始，只見現場擺滿鮮花布景、氣球與裝飾，一名身穿正式西裝的小男孩緩緩走向台前，接著當眾單膝下跪替女童戴上戒指，周圍親友則興奮圍觀拍照，整個畫面看起來宛如成年人正式訂婚典禮。沒想到鏡頭拉近後，網友才驚覺主角竟然只是年幼孩童，瞬間讓大批人全看傻，甚至掀起「兒童婚約」爭議。

根據印尼媒體報導，事件發生在印尼東加里曼丹省（East Kalimantan）巴里巴板（Balikpapan），相關影片最初由當地社群帳號上傳後迅速爆紅。畫面中，小男孩不僅模仿成人求婚橋段單膝跪地，還親手替小女孩戴上戒指，而女童則露出害羞神情站在台上，旁邊家長與親友還不斷鼓掌歡呼，整場流程幾乎完全比照成人訂婚儀式。

據了解，這場活動其實是雙方父母安排的「提前配對儀式」。有上傳者在貼文中寫下，「不要看他們還小，要看他們有多認真」，甚至還稱兩家人早就有默契，希望孩子未來長大後能在一起。部分網友也發現，現場不只有戒指交換，甚至還疑似安排象徵婚約的流程與合照橋段，讓整起事件更像正式「小孩版訂婚典禮」。

影片曝光後，立刻在印尼社群平台掀起巨大討論，大批網友看傻留言，「我還在單身，小學生已經有未婚妻了」、「老師看到學生訂婚不知道會怎麼想」、「原本以為是成年人求婚，結果居然是小孩」、「現在小朋友進度都這麼快嗎？」

不少人更質疑家長做法太過離譜，「小孩應該享受童年，不是被安排婚姻」、「這根本不是浪漫，是把大人的觀念強加在孩子身上」、「孩子根本還不懂感情與婚姻」、「爸媽是不是把小孩當工具」。不過，也有另一派網友認為，這可能只是地方習俗或家庭間的趣味活動，不一定代表未來真的會結婚，「有些地方本來就有從小配對文化」、「搞不好只是雙方家長好玩而已」。

當地媒體指出，在印尼部分地區，至今仍存在類似「從小配對」或指腹為婚的傳統文化，有些家庭會透過這種方式維繫兩家關係或延續人情往來。不過隨著時代改變與教育普及，越來越多人認為孩子長大後應擁有自主選擇伴侶與婚姻的權利，因此類似做法近年也持續引發社會爭議。

此外，事件也掀起不少人對兒童權利與家庭教育問題的討論。有網友認為，家長應該讓孩子專注在學習與成長，而不是過早介入感情與婚姻安排，否則恐怕會模糊孩子對未來人生與感情的認知。

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