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終戰不遠？　盧比歐預告：幾小時內可能有「好消息」

▲▼川普,盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 盧比歐稱今天內可能傳來好消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿盧比歐24日透露，伊朗局勢出現重大進展，雖尚未取得「最終成果」，但未來幾小時內可能傳出「好消息」，後續聲明則留待總統川普親自宣布。

綜合《天空新聞》等外媒，盧比歐在訪問印度新德里期間向媒體表示，伊朗局勢已取得重大進展，相關最新消息將於今天稍晚公布，「未來幾小時內，荷莫茲海峽可能會傳來『好消息』。」

盧比歐：伊朗永遠不會擁有核武

不過他也指出，與伊朗談判尚未取得最終成果，並重申美方最終目標是確保伊朗永遠無法擁有核武，「總統已明確表達這點，他們絕不會擁有核武。只要川普還是美國總統，這種事永遠不會發生。」

盧比歐還表示，荷莫茲海峽主權並不屬於伊朗，更批評德黑蘭對這條關鍵航道的威脅。他稱川普正優先尋求外交途徑化解爭端，但不論採取何種方式，這些問題終將得到解決。

備忘錄內容曝：停火涵蓋以黎戰事

伊朗官媒《塔斯尼姆通訊社》則披露，美伊預計先簽署一份諒解備忘錄，作為停止地區衝突的第一步，範圍涵蓋以黎戰事，要求以色列停止在黎巴嫩的軍事行動。

備忘錄規劃以30天為期推動解除美方海上封鎖，一旦封鎖解除，伊朗隨即重開荷莫茲海峽。但官員指出，海峽狀態未必能完全恢復戰前常態，德黑蘭也再度強調對海峽主權。

伊朗拒交高濃縮鈾　要求解凍資產

核武談判方面，美伊預計在60天內就伊朗核計畫展開協商，但德黑蘭目前未承諾做出具體讓步。但據《路透》引述消息人士指出，伊朗並未同意交出高濃縮鈾庫存，核武議題也不在初步協議範疇之內。

解凍資產方面，伊朗要求設立明確機制，並以過去與美方及以色列的「不愉快經歷」為由，警告若此條件未獲承諾，不排除重新考慮是否繼續談判。初步方案也可能促使美方在談判期間豁免對伊朗石油制裁，進而允許德黑蘭恢復自由出口。

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