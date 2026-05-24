天兵女「行動電源充手機」丟託運行李！　英180人航班緊急改降

▲英國易捷航空（EasyJet）一名女乘客在飛機起飛後，才告知空服員將使用行動電源替手機充電，並放置在託運行李中。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國廉價航空易捷航空（EasyJet）一架載有約180名乘客的客機19日緊急降落於義大利羅馬。當時機上一名女乘客臨時告知空服員，她將手機放進託運行李，並且「正用著行動電源」充電，空服員緊急通報機長。機長最終根據安全規定，改道前往羅馬。

根據《天空新聞網》報導，易捷航空編號EZY2618的客機5月19日載著約180名乘客，準備從埃及度假勝地胡爾加達（Hurghada）飛往英國倫敦盧頓機場（London Luton Airport）。

航班飛行途中，機長突然透過廣播發出警告稱，「貨艙裡有不該有的東西」，隨後便在未多作解釋的情況下緊急迫降羅馬，嚇得全機乘客繃緊神經，甚至一度懷疑飛機是否遭遇「炸彈威脅」。

飛機最終安全於同日晚間11時30分降落於羅馬法伊米西諾機場（Fiumicino Airport）。然而直到降落後眾人才被告知，是有一名天兵女乘客將「正在充電的行動電源」放進行李箱託運，險些引發高空火災。

易捷航空事後發表聲明，向所有遭遇延誤的旅客致歉，並強調「乘客與機組人員的安全永遠是第一要務」，重申本次迫降完全符合製造商與航空安全法規。

事實上，歐美各國航空當局（包括英國民航局與歐盟航空安全總署）皆嚴格禁止將鋰電池或行動電源放進託運行李，甚至禁止在飛機上使用行動電源充電。專家指出，鋰電池在密閉的貨艙中一旦過熱，極易陷入「熱失控」（thermal runaway）狀態，釋放出極高熱量與易燃氣體，進而引發猛烈火災。