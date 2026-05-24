火車行駛突爆炸翻覆起火！巴基斯坦30人受傷命危　慘烈畫面曝光

▲巴基斯坦俾路支省首府奎達24日發生列車遭攻擊導致爆炸起火的事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達（Quetta）在今（24）日發生嚴重爆炸！行經鐵道的客運列車遭炸彈攻擊，超過30人受傷，其中多人命危，爆炸威力甚至導致2節車廂翻覆起火、濃煙狂竄。巴基斯坦非法武裝組織「俾路支解放軍」（BLA）隨後坦承犯案，聲稱攻擊目標是載有安全部隊人員的列車。

根據《美聯社》報導，爆炸發生於當地時間24日，當時列車正行經奎達市區附近鐵道，未料鐵軌旁突然發生強烈爆炸。從社群平台流出的畫面可見，列車車廂被炸翻後起火燃燒，現場竄出大量黑煙，周邊民眾驚慌逃離。

由於事發地點平時有安全部隊駐守，爆炸也波及周邊建築與道路，多棟建物受損，至少十多輛停放路旁的車輛被炸毀或震碎。當地醫院指出，目前已收治超過30名傷者，其中數人傷勢嚴重，院方緊急啟動醫療應變機制。

Balochistan, Pakistan ????????



A Powerful explosion was reported near Chaman Phatak in Quetta.



A passenger train was targeted in the blast. Fires also broke out in vehicles and buildings near the explosion site. pic.twitter.com/3Bp8ErGxRX — Brics India (@Brics_india) May 24, 2026

A massive explosion was heard in Quetta, Balochistan province of Pakistan. Local sources said that a bomb exploded near a paramilitary installation close to a passing train. “Two bogeys have been derailed due to the impact of the explosion”. It was not immediately clear what was… pic.twitter.com/WaSuxikn6d — Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) May 24, 2026

俾路支解放軍事後向媒體發表聲明坦承犯案，表示此次鎖定的是載有安全人員的列車。該組織長期要求俾路支省脫離巴基斯坦中央政府統治，過去多次對安全部隊、政府設施甚至平民發動攻擊。

俾路支省擁有豐富石油與礦產資源，但多年來局勢動盪，地方武裝勢力頻繁活動。儘管巴基斯坦政府宣稱已控制叛亂情勢，但當地暴力事件仍持續發生。2024年，俾路支省一處火車站也曾遭自殺炸彈客攻擊，造成包括士兵在內至少26人死亡。

對此，俾路支省政府發言人林德（Shahid Rind）譴責該起攻擊行動，強調針對無辜平民的行徑絕對不能夠被容忍，證實當局已展開調查。