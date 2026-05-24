槍擊案後首度發聲　川普：嫌犯可能「對白宮有執念」

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美國白宮附近23日下午（台灣時間24日凌晨）發生槍擊事件，槍手已被特勤局人員擊斃。總統川普最新發文，對特勤局與執法人員表達感謝，並直指嫌犯「可能對白宮懷有執念」。

川普說什麼？

槍擊案發生時，川普本人就在白宮裡面。他隨後在真相社群（Truth Social）發文表示，「感謝我們偉大的特勤局與執法人員，今晚在白宮附近迅速且專業地制伏了一名槍手，此人有暴力前科，而且可能對我國最珍貴的建築懷有執念」，但在白宮大門附近與特勤局人員交火後身亡。

川普點出，此案距離上個月的「白宮記者晚宴槍擊事件」僅相隔1個月左右，他呼籲各界正視白宮安全防護的迫切需求，強調必須為未來歷任總統打造「華府有史以來最安全、最堅固的同類型建築」，「為了我們國家的安全必須這麼做」，再次為他在白宮興建宴會廳的主張辯護。

▼槍擊案過後，白宮特勤人員戒備。（圖／路透）



發生什麼事？

美東時間23日下午6時左右，一名槍手在白宮外第17街與賓夕法尼亞大道交叉口附近靠近安全檢查站，從包包中取出武器向駐守人員開槍。特勤局人員立刻反擊，而他中彈送醫後宣告死亡。

槍手是來自馬里蘭州的21歲男子貝斯特（Nasire Best），儘管目前動機尚不明確，但據悉他有精神健康病史，自認為是耶穌基督，過去就曾多次違反不得靠近白宮的法院命令。

消息人士向《福斯新聞》透露，特勤局事前已知悉貝斯特的精神健康病史情況，雙方曾有多次接觸紀錄。2025年6月26日，貝斯特因攔截特勤局人員並發出威脅言論而被拘留，同年7月10日又因闖入管制區域再度被捕。