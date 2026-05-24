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華郵：北京私下促「延後、縮減對台軍售」　習近平恐要求長期中斷

▲▼川習會。川普。習近平。（圖／路透）

▲ 川習上周在北京會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）21日向參議院委員會表示，對台軍售已暫時喊停，以確保對伊朗軍事行動需求，待政府「認為有必要」時才會繼續進行。此言一出引發美國國會議員與台灣官員憂慮，外界質疑川普同時應對中東戰火與對北京釋出善意之際，對台安全承諾是否正悄悄鬆動。

140億軍售案懸而未決　北京峰會私下施壓

《華盛頓郵報》報導，美國國會今年1月已通過一項高達140億美元的對台軍售案，至今未獲白宮正式拍板。多名不具名中國官員、北京知情人士及華府外交官透露，上周舉行的美中峰會期間，北京明確表達對對台軍售案的不滿，並私下向美方傳話，希望能夠「延後並縮減」規模。

川普在峰會結束後證實，確實曾與習近平談及對台軍售，並輕描淡寫地撇開美國數十年來不就此類敏感問題與北京磋商的慣例，形容其為「非常好的談判籌碼」。他還否認美國對台「六項保證」的約束力，直言不能因為1982年簽訂的協議就拒絕和北京討論相關議題。

學者示警：北京參與決策已是重大讓步

戰略暨國際研究中心資深研究員李文（Henrietta Levin）指出，「川普或許沒有在與習近平的峰會上就台灣問題做出任何明確讓步，但光是讓中國參與美國支持台灣自我防衛能力的決策過程本身已是重大讓步。」分析人士與國會議員擔心，川普的模糊態度加上中東衝突持續消耗美國武器庫存，已讓外界對華府的台海承諾產生質疑。

台灣總統府發言人22日表示，已注意到暫緩軍售相關報導，但尚未接獲美國官方通知。外交部則重申，對台軍售不僅是《台灣關係法》明文規範的安全承諾，更是共同嚇阻區域威脅的重要基礎。

▲▼總統賴清德、美國總統川普。（資料照／總統府提供、路透）

▲ 川普日前公開暗示，可能很快會與台灣總統賴清德通話討論防務問題。（資料照／總統府提供、路透）

國會跨黨派反彈　4參議員聯名挺台

美國國會則出現跨黨派反彈聲浪，共和、民主兩黨共4名參議員22日聯名提出決議案，要求推動這批140億美元軍售，並重申美國對台承諾。民主黨參議員夏因（Jeanne Shaheen）批評，川普訪問北京期間未能捍衛美國的對台防衛義務，「嚴重削弱對中國侵略的威懾力」，一旦北京因此輕舉妄動，將導致無數人命消逝及全球經濟嚴重衰退。

今年3度川習會　習恐謀求長期中斷軍售

令人憂心的是，川普今年預計與習近平會面多達3次，包括可能在9月邀請習近平回訪白宮，以及之後的APEC與G20峰會。德國馬歇爾基金會分析師葛來儀（Bonnie Glaser）認為，「習近平看到了機會，不只想讓美國延遲對台軍售，甚至可能爭取削減乃至長期中斷。」

川普過去一周內兩度表示，將在北京川習會後與台灣總統賴清德通話，若成真勢必激怒北京。自1979年美國正式外交轉向承認北京以來，從未有任何一位在任美國總統與台灣領導人公開對話。台灣外交部21日則表示，賴清德樂意與川普交談。

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