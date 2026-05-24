慶生爬火山！女「拍照不小心鬆手」　直墜600公尺深谷亡

▲英格莉德攀爬亞伊馬火山慶生，不慎墜落身亡。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

智利一名女子在生日當天攀登亞伊馬火山（Llaima）慶祝，未料途中不慎失去平衡，墜下約2000英尺（約609公尺）深的山谷，當場不幸身亡。

爬火山慶祝 生日當天喪命

《每日郵報》等外媒報導，這起悲劇發生在本月17日。

英格莉德（Ingrid Daniela Vera Figueroa）與友人前往孔吉利奧國家公園（Conguillío National Park）攀登亞伊馬火山，慶祝自己的42歲生日。攀登途中，她在拍照時不慎鬆手放開冰斧，隨即從陡峭山壁墜入深谷。

友人立即通報緊急救援，但惡劣天候與強風導致救援直升機無法抵達，搶救行動嚴重受阻。英格莉德當晚被確認罹難，遺體直至隔日才由警察、消防員、志工及智利國家林業局（Conaf）組成的聯合小組成功尋獲。

Desde las primeras horas de la jornada, miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Temuco se desplegaron en los faldeos del volcán Llaima. El objetivo de la misión fue recuperar el cuerpo de una excursionista que perdió la vida este domingo, tras sufrir una caída… pic.twitter.com/T5XClnIm5r — APRA ARAUCANíA ???????????????? (@aprachile) May 18, 2026

經驗豐富卻殞命 最後發文曝光

英格莉德是一名經驗豐富的登山者，此前已經攀登過該區域的多座山峰。

出發前數小時，她在社群媒體上興奮寫道，「現在是凌晨3點，我們正在打包背包準備攀登亞伊馬火山，希望上帝陪伴我度過這美好的一天，今天我就滿42歲了，我超級開心。」但她也坦言，「是的，對於接下來將發生的事，我有一點不確定感。」

高難度登山路線 未依規定申請

亞伊馬火山海拔3125公尺，是該國頗具挑戰性的登山路線之一，登山口通常從拉斯阿勞卡利亞斯滑雪場（Las Araucarias）出發，全程需耗費7至8小時。

當局持續調查這次意外，Conaf局長埃克托爾（Héctor Tillería）則指出，該登山隊伍事前未依規定向公園管理單位登記，呼籲所有登山客務必遵守程序以確保安全，並提醒本週氣候惡劣，高山氣溫降至零下，登山條件相當嚴峻。