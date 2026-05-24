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慶生爬火山！女「拍照不小心鬆手」　直墜600公尺深谷亡

▲▼慶生爬火山！女「拍照不小心鬆手」　直墜600公尺深谷亡。（圖／翻攝X）

▲英格莉德攀爬亞伊馬火山慶生，不慎墜落身亡。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

智利一名女子在生日當天攀登亞伊馬火山（Llaima）慶祝，未料途中不慎失去平衡，墜下約2000英尺（約609公尺）深的山谷，當場不幸身亡。

爬火山慶祝　生日當天喪命

《每日郵報》等外媒報導，這起悲劇發生在本月17日。

英格莉德（Ingrid Daniela Vera Figueroa）與友人前往孔吉利奧國家公園（Conguillío National Park）攀登亞伊馬火山，慶祝自己的42歲生日。攀登途中，她在拍照時不慎鬆手放開冰斧，隨即從陡峭山壁墜入深谷。

友人立即通報緊急救援，但惡劣天候與強風導致救援直升機無法抵達，搶救行動嚴重受阻。英格莉德當晚被確認罹難，遺體直至隔日才由警察、消防員、志工及智利國家林業局（Conaf）組成的聯合小組成功尋獲。

經驗豐富卻殞命　最後發文曝光

英格莉德是一名經驗豐富的登山者，此前已經攀登過該區域的多座山峰。

出發前數小時，她在社群媒體上興奮寫道，「現在是凌晨3點，我們正在打包背包準備攀登亞伊馬火山，希望上帝陪伴我度過這美好的一天，今天我就滿42歲了，我超級開心。」但她也坦言，「是的，對於接下來將發生的事，我有一點不確定感。」

高難度登山路線　未依規定申請

亞伊馬火山海拔3125公尺，是該國頗具挑戰性的登山路線之一，登山口通常從拉斯阿勞卡利亞斯滑雪場（Las Araucarias）出發，全程需耗費7至8小時。

當局持續調查這次意外，Conaf局長埃克托爾（Héctor Tillería）則指出，該登山隊伍事前未依規定向公園管理單位登記，呼籲所有登山客務必遵守程序以確保安全，並提醒本週氣候惡劣，高山氣溫降至零下，登山條件相當嚴峻。

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