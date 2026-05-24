好市多出招抓奧客！門口掃描藏黑名單　嚴重恐取消會員

圖文／鏡週刊

以寬鬆退貨政策聞名的美式賣場好市多（Costco），近期傳出官方正悄悄升級數位追蹤手段。外媒披露，好市多雖然並未修改官方退貨條款，但已引進全新硬體與科技系統，讓濫用機制、頻繁退貨的「慣犯」無所遁形，嚴重者恐遭強制剪卡並取消會員資格。

據美國消費網站《DealNews》揭露，好市多已在部分分店的大門口測試全新驗卡機。顧客踏入賣場刷卡的瞬間，後台就會即時連線過往消費明細，使管理階層能搶在顧客前往客服部前，就先過濾出退貨機率高得離譜的黑名單。這類被系統自動打上警示標籤的異常帳號，往後若想申請退款，皆須經由店長或經理層級親自過目核可，無法再於基層櫃檯輕易通關。

另一方面，針對生鮮食品類的審查門檻也隨之拉高。店方雖然體恤顧客、接受拆封食物退費，但內部認定商品至少要剩下5成以上才算合理；倘若民眾拿已經擺到發黑腐爛、過期許久的食物強索退款，分店主管有權當場駁回。此外，包含筆電、冰箱等高價3C與大型家電，目前也嚴格執行90天內必須辦理完畢的期限關卡。

外媒指出，好市多後台會將每位消費者的退換歷史永久建檔。此番技術手段並非刻意刁難一般的家庭客，而是為了反制將賣場當作「免費租借現成物品」的極端奧客。一旦經理層級認定其行為屬於惡意濫用，有權直接註銷該會員權益並退還年費。

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