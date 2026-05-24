美伊協議草案曝光！停火60天換石油解禁　荷莫茲海峽重開

▲ 川普預告荷莫茲海峽將重新開放。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普23日宣布，與伊朗的一項協議「已大致完成談判」，荷莫茲海峽也將重新開放。協議最快可能在美東24日公布，消息人士透露，草案內容包括將停火期限延長60天，期間海峽將重新開放，伊朗可自由出售石油，若談成將大幅緩解全球能源市場壓力，雙方也將就限制伊朗核計畫進行談判。

「用行動換鬆綁」 美方立場曝

美媒Axios披露，根據一名美國官員提供並經多名消息人士交叉核實的草案細節，美伊將簽署一份有效期60天的備忘錄（MOU），期滿後可經雙方同意延長。期間海峽保持開放，不收取任何通行費，伊朗也同意清除先前布設的水雷，確保船隻自由通行；作為交換，美方將解除對伊朗港口的封鎖，並豁免部分制裁，允許伊朗自由出售石油。

該名官員透露，川普針對協議的核心原則是「用行動換鬆綁」，伊朗清除水雷、恢復海峽航運的速度愈快，美方解除封鎖就愈快。伊朗雖要求立即解凍資金並永久解除制裁，但美方強調，除非伊朗做出實際讓步，否則不會這麼做。

解除制裁有條件 美軍駐守至協議落實



核武議題方面，備忘錄草案要求伊朗承諾永不發展核武，並同意就暫停濃縮鈾計畫及移除高濃縮鈾庫存展開談判。據2名知情人士透露，伊朗已透過調解人向美方傳達口頭承諾，表明願意在暫停濃縮鈾與交出核材料方面讓步。

美國也同意在60天期間針對解除制裁與解凍伊朗資金進行談判，但實際執行須等到簽署最終協議並獲驗證落實後才會啟動。近幾月來部署於該地區的美軍也將駐守至60天期滿，待達成最終協議才會撤出。

▲ 德黑蘭一塊大型反美廣告看板。（圖／路透）

以黎停火納入草案 以色列保留反制權

值得關注的是，這份草案也納入以黎戰火問題，要求以色列與真主黨的衝突必須終止。一名以國官員透露，以色列總理納坦雅胡23日與川普通話時對此表達憂慮，對其他協議條款也持保留態度；但據美國官員描述，他的態度「恭敬且克制」。

這名美方官員強調，這並非單方面停火，一旦真主黨試圖重新武裝或挑釁，以色列保有採取行動的權利，「若真主黨遵守規則，以色列自然也會。」

川普23日與多國阿拉伯及伊斯蘭領袖進行電話會議，包括阿聯、沙烏地阿拉伯、卡達、埃及、土耳其及巴基斯坦，各方均表態支持。其中巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）22日、23日親自到訪德黑蘭，試圖促成協議。

川普猶豫打擊或談判 伊朗經濟困境將促協議



美方官員坦言，川普近日曾在推動協議與大規模軍事打擊之間來回搖擺，直至23日晚間才確立傾向談判的立場。官員也警告，若美方判斷伊朗對核武談判缺乏誠意，協議可能撐不到60天便提前終止。

不過伊朗目前深陷經濟困境，被視為有強烈誘因促成全面協議，爭取解除制裁與解凍資金。川普幕僚透露，若伊朗在核武問題上滿足美方要求，川普將不遺餘力地重建雙邊關係，且認為伊朗經濟潛力非常龐大。