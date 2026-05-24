美軍彈藥庫見底？傳戰斧飛彈交付日本「重大延遲」　一口氣拖延2年

▲堤豐中程飛彈發射系統發射1枚BGM-109戰斧巡弋飛彈。（圖／美國國防部）

記者羅翊宬／綜合報導

美國軍火庫存近來因俄烏戰爭、中東情勢等軍事行動影響而快速消耗，影響對盟友軍售進度。英媒披露，美國國防部長赫格塞斯向日本防衛大臣小泉進次郎示警，原定交付400枚戰斧巡弋飛彈恐將嚴重延後，最長可能再拖2年。該批飛彈原用於強化日本對中國的「反擊能力」，如今軍售交付時程卻因此生變。

根據英媒《金融時報》，多名知情人士透露，赫格塞斯5月初與小泉進次郎通話時表示，由於美國國防部正優先補充在與伊朗衝突中大量消耗的武器庫存，五角大廈內部已重新調整生產與分配優先順序，使原定軍售時程受到影響。五角大廈與日本駐美國大使館未進一步評論相關內容。

依照原定規劃，日本在2024年首度向美國採購戰斧巡弋飛彈，射程達1600公里，總額約23.5億美元，目標是在2028年4月前分兩批各接收200枚，用以提升對中國沿岸目標的打擊能力，建立所謂「反擊能力」。然而消息人士卻透露，美方已警告，延遲可能讓整體交付時程再增加最多兩年。

報導指出，美國近期在「史詩怒火行動」等軍事行動中大量消耗飛彈庫存，加上武器調度至中東與歐洲盟友需求，使整體供應鏈壓力上升。《金融時報》上個月亦曾披露，美方已通知英國、波蘭等盟國，部分軍售系統同樣面臨交付延宕。

分析人士認為，此次延遲不僅衝擊日本防衛規劃，也可能加深外界對美國「印太優先」戰略的疑慮。美國企業研究所亞洲安全專家庫柏（Zack Cooper）指出，華府雖多次強調重視亞洲，但實際上五角大廈仍優先處理中東局勢，而彈藥生產週期漫長，恐持續擴大影響。

美軍在戰爭期間大量消耗飛彈，並將部分攔截系統從亞洲調往中東，包括來自南韓薩德基地的彈藥庫存，引發盟友對美國在區域防衛能力的擔憂，甚至牽動外界對未來台海衝突時美方支援能力的疑慮。

日本方面，印太安全專家辰巳由紀（Yuki Tatsumi）表示，戰斧飛彈是日本強化對中嚇阻的核心武器，原本國安戰略更新亦建立在如期交付前提之上，如今交付延遲將使整體防衛規劃變得更加複雜，因此未來可能迫使日本加速國產飛彈研發與量產。

另有專家指出，日本在長程打擊能力上仍與中國存在明顯落差，戰斧飛彈被視為縮小「飛彈差距」的關鍵。一旦交付延宕，恐削弱美日聯合嚇阻效果，也可能加速日本投入增程型12式陸基反艦飛彈與極音速武器研發。