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辣妹「海邊上空照」曝！半裸露點大膽擺拍　泰網友暴怒

▲▼辣妹「海邊上空照」曝光！泰網友暴怒。（圖／翻攝自Facebook／Phuket Times ภูเก็ตไทม์）

▲外籍女子當眾脫下上衣拍照。（圖／翻攝自Facebook／Phuket Times ภูเก็ตไทม์）

記者王佩翊／編譯

泰國知名觀光勝地普吉島（Phuket）再度出現外籍旅客脫序事件，一名外籍女子竟不顧旁人目光，當眾在海灘上「上半身全裸」，露出雙乳並擺出各種性感姿勢，讓同行友人拍照。當時周圍有許多遊客目擊全程，並將她的誇張舉動拍下PO網，消息曝光後隨即引發泰國網友憤怒。

泰國知名臉書粉專《普吉島時報》日前貼出多張驚人照片並發文指出，「這名身材高挑、曲線玲瓏的外籍女子，似乎非常有展示慾望，竟然直接脫光身上所有衣物，一絲不掛地走到岩石區附近，讓同行的朋友幫她拍照。」

從照片中可以看到，該名外籍女子赤裸著上半身，走到沙灘的岩石旁，雙手緊緊抓著一根樹枝，隨即開始擺出各種性感姿勢，而她的正前方則有朋友舉著相機狂拍，絲毫不在意一旁還有許多遊客與釣客。

照片曝光後，立刻在泰國社群網路上掀起軒然大波。大批泰國網友紛紛留言斥責這群外籍觀光客的行為極度不尊重當地的公共風俗，認為在公共場所裸露身體嚴重違法且不可理喻。

不少網友紛紛諷刺留言表示，「現場的所有人都看到了，但只有警察沒看到」、「想紅真的不用感到害羞，這樣紅最快了」、「這就是泰國嘛！想做什麼都可以，真不愧是文明的普吉島啊」。

 
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