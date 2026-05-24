川普喊「大致完成談判」　伊朗打臉：繼續控制荷莫茲海峽

▲ 德黑蘭一塊大型反美廣告看板描繪川普與荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普23日才在Truth Social發文宣稱，美伊之間一項涵蓋荷莫茲海峽重新開放的廣泛協議已「大致完成談判」，並透露最終細節即將公布。但伊朗半官方的《法斯通訊社》隨即反駁，直指川普說法「與現實不符且不完整」，強調荷莫茲海峽將繼續由德黑蘭控制。

荷莫茲海峽重開？ 伊朗反駁

《法斯通訊社》指出，儘管伊朗已同意讓通過海峽的船隻數量恢復至戰前水準，但絕不代表恢復戰前的「自由通行」狀態，荷莫茲海峽依舊由伊朗掌管。荷莫茲海峽是全球約20%石油出口必經要道，自今年2月28日美以聯合對伊朗發動空襲後，德黑蘭便對海峽實施封鎖。

川普坦言成功率五五開 破局不排除軍事行動

川普此前接受Axios訪問時則坦言，談判成功機率「五五開」，若協議破局，美方不排除採取更強硬的軍事行動。他也透露，當天已分別與沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦及巴林等國領袖通電，參與的官員均認為談判進展正面。

I congratulate President Donald Trump on his extraordinary efforts to pursue peace and for holding a very useful and productive telephone call earlier today, with the leaders of Saudi Arabia, Qatar, Turkiye, Egypt, the UAE, Jordan and Pakistan. Field Marshal Syed Asim Munir… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 24, 2026

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）在X平台發文表示，期盼能「盡快」主辦下一輪美伊談判，並稱此次通話「富有成效」。目前討論中的框架據悉分3階段推進，依序為正式結束戰爭、解決海峽危機及展開為期30天的更廣泛談判。

In the Roman mind, Rome was the undisputed center of the world. Yet the Iranians shattered that illusion; when Marcus Julius Philippus (Philip the Arab) marched east against Persia, the campaign did not result in Roman victory — it ended in a peace established on Sasanian terms:… pic.twitter.com/hLSqAUzb7p — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 23, 2026

以色列則持保留態度，憂心最終僅達成臨時性協議，未能根本解決伊朗高濃縮鈾問題。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baqaei）也在X平台發文，以古羅馬皇帝被迫在波斯條件下談和為喻，暗示伊朗在談判中並未屈於下風。協議能否在本周底定仍是未知數。