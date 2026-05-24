誇張！高德地圖外洩南韓機密設施　青瓦台、美軍基地位置全公開

▲大韓民國青瓦台。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

中國大型地圖平台「高德地圖」去年進軍南韓後，竟被發現曝光南韓多處敏感設施，包括青瓦台、國防部、國家情報院、軍事基地，甚至連總統李在明目前居住的首爾市龍山區漢南洞總統官邸都能直接查看，內部道路、建築配置與直升機停機坪位置一覽無遺。青瓦台證實，已著手調查應對。

根據韓媒《亞細亞經濟》報導，高德地圖最近被發現竟然可以直接查看青瓦台內部設施，不僅標示出本館、庭院、與民1至3館與直升機停機坪名稱，就連建築之間的內部道路也能辨識，搭配3D功能後，甚至能掌握整體地形與建物外觀。

▲高德地圖、大眾點評、百度地圖曝光南韓青瓦台的詳細位置。（圖／翻攝自韓網）

報導指出，高德地圖隸屬於中國阿里巴巴集團，是中國使用人數最多的地圖平台，平均每天活躍用戶高達1億人。該服務去年上半年正式在南韓推出，赴韓旅遊的中國觀光客，高達9成使用高德地圖導航。如今，南韓高層安全設施大規模曝光，也讓外界質疑恐已出現重大國安漏洞。

除了青瓦台外，南韓國防部本部、調查本部等設施位置與內部道路也能查詢。原本地址未對外公開的國家情報院，甚至只要搜尋退休人員親睦組織「陽地會」，就能找到建築配置資訊。李在明目前居住的漢南洞總統官邸，也能直接看到進入路線與建物位置。

更敏感的是，多處軍事設施同樣未經模糊化處理，包括論山陸軍訓練所、濟州海軍基地、鄰近民航機場的空軍基地，以及延坪島部隊，就連位於京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營（Camp Humphreys）等基地位置也被完整公開。

▼部署在南韓京畿道平澤市駐韓美軍基地韓福瑞營的愛國者防空飛彈系統。（圖／達志影像）

▲美國陸軍阿帕契直升機在南韓京畿道平澤市韓福瑞營基地起飛。（圖／達志影像／美聯社）

不只高德地圖，中國百度旗下「百度地圖」、擁有約7億名會員的生活資訊平台「大眾點評」也被指出能搜尋到青瓦台、總統官邸與國情院等敏感區域。相較之下，南韓《國家空間情報基本法》規定，涉及國安與軍事設施的空間資訊必須限制公開，因此Naver與Kakao等南韓本土地圖服務，皆已對相關區域進行模糊化處理。

報導分析，問題核心與開源地圖系統「OpenStreetMap（OSM）」有關。OSM採用任何人都能自由編輯的模式，中國企業則直接利用其資料製作地圖服務，因此有人將南韓敏感設施資料上傳後，便可能持續被各平台引用。不過，南韓政府至今仍無法確認究竟是誰建立這些詳細資訊，也難以掌握編輯者身分與所在地。

▲位於首爾市龍山區漢南洞的南韓總統官邸。（圖／達志影像）

更麻煩的是，即使南韓方面曾試圖要求刪除或模糊化，相關資料仍可能再次出現。曾有南韓政府機構試圖在OSM上手動遮蔽敏感設施，但帳號反遭平台以「違反原則」為由停權。另有案例顯示，即使透過與中國企業合作的南韓公司成功修改內容，過一段時間後，敏感資訊又被重新公開。

青瓦台高層人士表示，「將釐清中國地圖公司是如何提供這些服務」，坦言美國與中國對海外地圖服務的安全認知存在差異。青瓦台今年1月也曾發現Google與Apple地圖曝光內部配置，當時已要求兩家公司完成遮蔽處理。