習近平點名高市、賴清德威脅和平　川普不買帳「當場護航」

▲2026年5月川習會，川普與習近平交談。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《讀賣新聞》報導，本月14日的川習會上，習近平直接點名日本首相高市、台灣總統賴清德，批評2人言行正在「威脅區域和平」，施壓川普不得對這2人提供支持。但川普並未附和習近平說法，反而當場反駁，強調高市並非如中方所指責的那種領導人，甚至當場大讚高市領導力。

離間美日同盟 川普大方還擊

《讀賣新聞》引述多名政府知情人士，刊出以上報導。這是去年11月高市「台灣有事論」引發北京強烈反彈以來，美中領袖首次會晤。外界分析，習近平此舉意在將日本與其視為「台獨勢力」的賴清德總統綁在一起批判，企圖藉此離間日美同盟。

除了當場護航，川普結束訪中行程後，15日也在空軍一號上致電高市分享會談細節，再次確認美日同盟緊密關係。高市也向媒體表示，「非常感謝美國對日本的大力協助與支持」，但未透露通話細節。

針對這段會談插曲，日本政府高官給予正面評價，認為「川普在習近平面前展現了對高市首相的信任，成功向中國彰顯日美同盟的團結」。

▼日本官員進一步意識到，短期內日中關係難以緩和。（圖／路透）



日中關係難緩和 持續與美合作

不過，習近平在與川普的正式會談中，表現出對日本首相的強烈不滿，也讓日本政府更加意識到雙邊緊張情勢短期內難以化解。

目前日中領袖會談遙遙無期，在習近平高度集權且拒絕接觸的情況下，日本難以找到緩和雙邊關係的突破口。不過，今年預計還會舉行三次「川習會」，日本政府計畫持續與華府保持緊密聯繫，審慎研擬對中外交策略。