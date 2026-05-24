首爾高僧太燃了！　佛教盛典面無表情大跳GD神曲：I am a good boy

圖文／鏡週刊

南韓首爾曹溪寺近年來話題不斷，繼6日為G1機器人舉辦受戒儀式，並賜法號迦悲之後，16日又在有1200年傳統的韓國佛教盛典燃燈節上，由法師穿著灰色袈裟，面無表情帶領信徒們大跳GD和太陽的超燃經典名曲〈Good Boy〉，爆笑影片馬上被傳到社群爆紅，迅速累積上百萬瀏覽，有韓國網友表示：「朝鮮時期，佛教被壓制並保持沉默，但最初其實是一種讓人們笑、享受和一起研究的宗教。」

根據韓國媒體《每日新聞》報導，首爾鐘路地區16日舉辦燃燈節活動，不少民眾搶著跟不久之前才受戒的G1機器人迦悲合照，甚至有僧侶熱情展現麥克傑克森經典名曲，還有由德山住持帶領信徒，面無表情大跳GD和太陽的超燃經典名曲〈Good Boy〉，只見站在C位的德山住持身段絲滑、卡點精準，影片馬上在韓國社群爆紅，網友紛紛祭出「德山GD」、「麥可和尚」等有趣稱呼。

報導指出，韓國寺廟文化正在改變，從冥想課程、寺廟飲食體驗到相親活動，在年輕一代中越來越受歡迎。隨著「數位排毒」風靡全球，寧靜的寺廟正成為MZ世代新的「熱門去處」。

有相關人員表示，「佛教不是在鼓勵年輕一代成為信徒的宗教，而是一種幫助他們找到內心的平靜並獨立過上健康生活的宗教。我們希望佛教活動也能發展成為開放的文化節，讓各個年齡段的人都能一起享受和放鬆。」

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