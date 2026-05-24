紅十字會3志工「感染伊波拉」命喪民主剛果！　致命毒株無疫苗

▲剛果民主共和國（DRC）東部爆發嚴重的伊波拉（Ebola）疫情。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

剛果民主共和國（DRC）的伊波拉疫情持續失控。國際紅十字會與紅新月會聯合會（IFRC）證實，有3名紅十字會志工疑似在疫情尚未爆發的3月感染伊波拉病毒，5月接連喪命。這起疫情至今已累積超過170起疑似死亡病例與750起疑似感染病例。剛果政府為此已緊急下令，無限期暫停疫情重災區的所有商業與私人航班。

疑3月染疫！專家警告：遺體仍具高度傳染性

紅十字會指出，3名志工分別為奧古斯丁（Alikana Udumusi Augustin）、卡塔納博（Sezabo Katanabo）以及薇薇安（Ajiko Chandiru Viviane）。紅十字會懷疑，他們是在3月27日於剛果民主共和國東北部的伊圖里省（Ituri）芒瓦盧（Mongbwalu）參與一項與伊波拉無關的社區專案時被感染。當時民主剛果尚未爆發伊波拉疫情，然而芒瓦盧如今正是疫情重災區。

這3名志工隨後在5月5日至16日之間相繼病逝。醫學專家警告，伊波拉患者的遺體在死後仍具有高度傳染性，因為其體液中依舊充滿病毒。紅十字會悲痛表示，他們是在「充滿勇氣與人道光輝」的情況下為社區服務而死。

致命病毒株無藥醫！鄰國淪陷、10國拉警報

本次爆發的伊波拉疫情是由罕見的「本迪布焦（Bundibugyo）毒株」引起，目前全球尚無任何被證實有效的疫苗可以預防，致死率高達三分之一。世界衛生組織（WHO）已於22日正式將剛果民主共和國的公共衛生風險級別從「高」調升至「非常高」。

鄰國烏干達則在23日再度新增3例確診，使該國累計確診達到5例。非洲疾病預防控制中心也緊急點名10個非洲國家正面臨極高的擴散風險，包括安哥拉、蒲隆地、中非共和國、剛果共和國、衣索比亞、肯亞、盧安達、南蘇丹、坦尚尼亞以及尚比亞。

斷絕跨國傳播！剛果重災區「全面禁飛」

為了遏制病毒跨越國境蔓延，民主剛果交通部發表嚴厲聲明，宣布即刻起無限期暫停所有進出伊圖里省首府布尼亞（Bunia）的商業與私人航班。交通部強調，「未來只有人道主義、醫療援助或緊急救援飛機，在獲得民航與衛生當局的特別批准後，才被允許起降。」

與此同時，前線的救援工作依然遭到當地民眾嚴重阻礙。日前有醫院因管制確診者遺體遭家屬縱火，國際無國界醫生組織（MSF）22日也證實，他們設在芒瓦盧、用來支援伊波拉防疫的一座醫療帳篷，再度遭到不滿的群眾惡意縱火燒毀。

除了伊圖里省外，北基伍省和南基伍省也陸續偵測到確診病例，而這兩個區域目前正遭到叛軍組織「M23」控制。叛軍與剛果民主共和國政府軍的激烈交火與衝突，也讓防堵伊波拉病毒的醫療救援行動陷入前所未有的泥淖。