機長高空「突發心臟病」！飛機緊急改降　220乘客滯留機場13小時

▲Jet2航空一架從西班牙飛往英國的班機發生機長心臟病發的事故。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

英國廉價航空Jet2航空一架載有220名乘客的客機28日從西班牙飛往英國途中，機長在3萬英呎的高空中突發急性心臟病。空服員在走道上驚慌奔跑、大聲尋找醫生，而客機隨後也在葡萄牙緊急迫降。儘管雖然安全降落，但大批乘客卻被滯留在機場超過13個小時，甚至被關在飛機上1個小時。

根據《每日郵報》報導，Jet2航空這架編號為LS1266的空中巴士A321客機28日晚間載著220名旅客從西班牙特內里費島飛往英國伯明罕，怎料，在飛機達到3萬英呎高度時，機長卻突然身體不適。

乘客指出，事發空服員們神色慌張，在飛機走道上拼命狂奔，並大聲呼喊，詢問乘客中是否有醫療人員可以立刻前往駕駛艙協助。飛機隨後緊急更改航道，並在29日凌晨2時11分，成功緊急降落於葡萄牙波爾圖（Porto）的弗朗西斯科·薩·卡內羅機場（Francisco Sa Carneiro airport）。

飛機一落地，早已在停機坪待命的醫護人員立刻衝上機艙進行對機長急救，並將其送往當地醫院搶救。

一名乘客回憶，當時他被一陣混亂吵醒，機艙內的警示燈突然開始狂閃，整架飛機隨後在極短時間內「迅速地驟降」，導致他們身旁2歲的孩子當場嚇到放聲大哭。

飛機降落後，220名乘客被強行關在機艙內長達一個多小時，不被允許下機。隨後，他們又被滯留在機場超過13個小時，而Jet2航空則直接向乘客坦言，由於當地的住宿費用「太昂貴了」，因此無法為他們提供旅館休息。