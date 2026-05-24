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協議內幕曝光　紐時：伊朗已承諾「放棄濃縮鈾庫存」

▲▼伊朗南部城市伊斯法罕（Isfahan）一座濃縮鈾提煉廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊斯法罕一座濃縮鈾提煉廠。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》引述2名美國官員說法報導，在美國與伊朗研議的協議中，德黑蘭顯然已經承諾，將放棄所持有的高濃縮鈾庫存。不過，白宮尚未正式回應，伊朗迄今也未就協議公開表態。

伊朗放棄濃縮鈾？美國立場強硬

美國總統川普23日表示，美國已接近與伊朗達成協議，有望結束戰爭並重新開放荷莫茲海峽。但他並未提供具體細節，外界尚不清楚達成協議還存在哪些障礙。

2名美國官員則透露，研擬中協議並未明確指出伊朗將如何放棄濃縮鈾庫存，而是將細節推遲至下一輪針對伊朗核計畫的談判再行討論。不過，伊朗做出此類承諾的整體聲明，不僅符合美國長期以來希望達成的目標，也對協議至關重要。

據悉，伊朗起初不願在協議最初階段談及濃縮鈾問題，要求留到第二階段再談。但美國談判代表透過中間人傳達強硬立場，若最初階段不包含濃縮鈾的具體承諾，華府將退出談判並重啟軍事行動。

▼ 伊斯法罕核子技術研究中心隧道入口，遭美國空襲前後的衛星影像。分別攝於去年6月20日和22日。（圖／路透）

▲▼ 伊朗伊斯法罕（Isfahan）核子技術研究中心隧道入口，遭到美國空襲前後的衛星影像。分別攝於6月20日和22日。（圖／路透）

濃縮鈾怎處理？核談判繼續談

美軍近日已為川普制訂多個打擊方案，包括以鑽地彈轟炸伊斯法罕（Isfahan）核設施，摧毀存放在地下的濃縮鈾。根據國際原子能總署（IAEA）數據，伊朗目前擁有970磅（約440 公斤）的60%濃縮鈾。若參考2015年歐巴馬政府核協議的作法，德黑蘭當年也曾將濃縮鈾移交俄羅斯。又或者，他們也可降低濃縮鈾濃度，達到無法製造武器的程度。

這些核談判預計未來幾週或幾月展開，將解決如何處理濃縮鈾庫存，以及如何應對伊朗濃縮鈾計畫的問題。美國曾要求濃縮計畫暫停20年，但伊朗提出一個更短的時間做為反方意見。

凍結資產也是關鍵　可望投入重建

此外，任何協議都將包括解凍伊朗高達數十億美元的遭凍結海外資產。但美國官員表示，唯有在美伊達成最終核協議，並且都同意將部分金額投入重建之後，德黑蘭才能動用這筆資產，此舉旨在提供經濟誘因，促使德黑蘭留在談判桌上並達成協議。

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