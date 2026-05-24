白宮記者驚慌奔逃！拍片一半「爆連環槍響」　特勤大喊：趴下

▲ 白宮附近發生槍響，記者驚慌竄逃。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮外23日驚傳槍擊事件，一名21歲男子貝斯特（Nasire Best）持左輪手槍向特勤局安全檢查站人員開槍，隨即被特勤局擊中，送醫後不治身亡。美國總統川普當時人在白宮內處理伊朗和平談判事務，所幸未受影響。

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

事發時仍有部分媒體記者在白宮北草坪進行報導，ABC白宮記者王思琳（Selena Wang）描述，當時她正用手機錄製社群短片，突然聽見數十聲槍響，「我們被要求衝進新聞簡報室就地尋找掩護。」她事後在X平台分享自己驚慌躲避的過程，影片中還可聽見特勤局人員大喊「趴下！」至今已累計逾800萬次觀看。

▲ 王思琳和其他記者躲進新聞簡報室。（圖／達志影像／newscom）

嫌犯掏槍射擊特勤局人員 白宮封鎖40分鐘

特勤局發言人說明，案發時間約為美東時間下午6時，貝斯特在白宮外第17街與賓夕法尼亞大道交叉路口附近靠近安全檢查站，從包包掏出武器向駐守人員射擊。特勤局人員立刻開槍反擊將他擊倒，貝斯特隨後被送往喬治華盛頓醫療中心，宣告不治。

案發後白宮封鎖狀態約持續40分鐘，至晚間6時45分後才解除，FBI也派員到場協助調查。這起事件未造成任何特勤局人員受傷，但一名路人遭流彈波及，目前在加護病房搶救。特勤局坦言，尚無法確認該名路人是遭嫌犯最初開槍所傷，或是在隨後的交火過程中中彈。

槍手自稱耶穌基督 有精神病史

據悉，貝斯特來自馬里蘭州，具有精神健康病史，自認為是耶穌基督，且是特勤局已知人物，雙方曾有多次接觸紀錄。消息人士透露，他曾於去年6月26日因攔截特勤局人員並發出威脅言論被拘留，同年7月10日又因闖入管制區域再度被捕，本次襲擊動機目前不明。