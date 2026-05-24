韓國星巴克玩地獄梗有前科！2年前「嘲諷世越號船難」　李在明怒了

▲韓國星巴克屢次透過行銷活動嘲諷歷史悲劇罹難者，引爆民眾怒火。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓1980年5月18日爆發光州民主化運動，全斗煥動員戒嚴軍以坦克掃射鎮壓民眾。豈料，今年迎來第46周年紀念日，韓國星巴克推銷保溫鋼杯時，文宣竟使用「坦克日」、「猛敲桌子」等具嘲諷意味的詞語，引發民眾掀起剪卡、拒買的抵制運動。不過其實，韓國星巴克2年前就曾有先例，疑似嘲諷世越號船難。

根據《韓聯社》，針對韓國星巴克嘲諷歷史悲劇的逆向行銷，南韓總統李在明連續表達不滿，昨（23）日更在社群平台X發文，提到韓國星巴克2年前在針對世越號船難10周年的紀念活動時，曾經對外販售「經典品牌女神Logo馬克杯」（Siren Classic Mug Collection），讓他氣得破口大罵，「惡質奸商敗壞人倫的行為！」

據悉，隸屬新世界集團的韓國星巴克，曾於2024年4月16日（世越號船難10周年）推銷「經典品牌女神Logo馬克杯」系列。登場於古希臘、羅馬神話的賽蓮（Siren）女神（美人魚、女妖），相傳是危險的生物，居住在西西里島附近海域一座遍地白骨的島嶼上，她們以天籟般的歌喉引誘水手傾聽失神，導致船隻航行時觸礁，引來外界聯想觸礁沉沒的世越號。

▲韓國星巴克2024年行銷「賽蓮女神馬克杯」，遭聯想是嘲諷世越號船難。（圖／翻攝自星巴克官網）

星巴克1971年創立時，便將外觀為美人魚的賽蓮，作為企業象徵的Logo使用。對此，共同民主黨籍國會議員丁秦旭怒批，「在神話中，以天籟般的歌喉讓船隻觸礁的賽蓮女神，（韓國星巴克）竟然將之用於世越號船難的行銷活動上。」

李在明引用丁秦旭的文章，怒批韓國星巴克的行徑，「在迎來追悼悲劇的一天，罹難者家屬忙著撫平傷痛、國民們陷於悲傷情緒，然而（韓國星巴克）卻推出以此作為嘲諷暗號的行銷活動，褻瀆罹難者、嘲諷國民，看起來玩得很愉快。這是大企業的官方活動，而非最佳網文日報儲藏所（蒐集並保存偏激有害文章的網站），真是令人無言！」

李在明認為，韓國星巴克犯下「坦克日」、「猛敲桌子」等嘲諷518光州民主化運動、1987年朴鍾哲遭警方水刑刑求致死的錯誤絕非偶然。他警告，「韓國星巴克經常嘲諷國家暴力罹難者，這種禽獸不如的行徑，終將迎來受全國民眾審判的一天。」

另外，南韓政府也表示，他們研擬撤回過去頒發給韓國星巴克的「總理獎章」，且可隨時撤銷。