日本早在16年前推演「中國統一台灣」！防衛省警告：美軍恐進不來

▲2020年8月，共軍多日派出共機與共艦擾台。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日媒昨（23）日揭露，其實日本防衛省早在2010年（平成22年）制定《防衛計畫大綱》時，便曾在內部推演「中國統一台灣後」的局勢變化，當時即認為，一旦中國能夠利用台灣港口與機場，將大幅改變東亞軍事平衡版圖，不僅美軍馳援日本將更加困難，甚至可能「無法維持」日本西南諸島防衛與海上交通線安全。

根據日媒《產經新聞》獨家報導，日本政府近年頻繁討論「台灣有事」可能對區域安全帶來的衝擊，而上述這項討論發生於民主黨執政時期（2010年日本首相先後為鳩山由紀夫、菅直人）、防衛省制定2010年版《防衛計畫大綱》之際。

當年，中國正在加速軍事現代化，包括推動航空母艦建設、擴張海空軍活動範圍，日本防衛省內部因此開始研議，一旦中國以武力侵略台灣、且實際掌控台灣以後，將對日本安全保障環境造成何種影響。

▲4月20日，中共遼寧號（CV-16）航空母艦航經臺灣海峽，國軍綿密監控。（圖／中華民國國防部提供）

知情人士透露，防衛省當年主要針對3大面向進行分析，包括中國若能使用台灣港口與機場，對制空權、海上交通安全，以及美軍來援基礎所帶來的變化。

其中，在空中優勢方面，日本防衛省評估，中國屆時可將原本部署於對台方向的兵力轉向日本，甚至連航程較短的戰機也能以前進基地的方式投入作戰，等同於中國空中戰力實質擴張。報導警告，以當時自衛隊的戰力配置，恐怕「無法掌握」西南群島方向的制空權。

在海上交通方面，防衛省尤其關注台灣東北部宜蘭縣蘇澳港。報導指出，一旦中國軍方能夠使用蘇澳港，等於突破「第一島鏈」，在九州、沖繩、台灣至菲律賓構成的防線外側建立前進據點，進一步提升海軍投射能力。

防衛省當時認為，日本西南方向的海上交通安全恐將難以維持，東南方向也會受到重大阻礙，現行依賴海上交通線（Sea Lane）的防衛構想將難以持續。

▲日本熊本陸上自衛隊健軍基地將部署可攻擊敵方、具備反擊能力的「12式陸基反艦飛彈」，圖片為該款飛彈的發射車。（圖／達志影像）

此外，日本雖可依據《日美安保條約》接受美軍支援，但防衛省評估，若中國以台灣作為軍事前哨，將能強化「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力，阻止美軍接近，導致日本在遭受攻擊時，透過美軍馳援來維持海上交通線安全變得更加困難。因此，日本必須具備「長時間單獨撐住局勢」的能力。

報導提到，儘管2010年版防衛大綱最終未將這套情境正式列入前提，但相關討論被認為影響了2012年第二次安倍晉三內閣上台後，大幅推動強化防衛力量的方向。

另外《產經新聞》也認為，中國在軍事擴張與完成現代化後，如今所構成的威脅不可同日而語，因為中國軍費規模已從2010年度約5000億元人民幣，增加至2026年度約1兆9000億元，日本周邊安全環境與16年前相比明顯更加惡化。