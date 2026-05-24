基輔24小時內恐遭「大規模空襲」！　美駐烏克蘭使館發布警報

▲美國駐烏克蘭大使警告，基輔在未來24小時內恐遭遇大規模空襲。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國駐基輔大使館23日緊急發布安全警報，強烈警告基輔市在未來24小時內，極可能遭遇一場「潛在的大規模空襲」，並呼籲美國公民做好能夠立即找到避難場所的準備。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也同步證實，情資顯示俄羅斯正準備動用最新型極音速飛彈「榛樹」（Oreshnik）在內等多種武器，對基輔發動報復性混合打擊。

未來24小時恐開炸！美使館籲公民：囤糧儲水準備避難

美國駐烏克蘭大使館在聲明中措辭嚴厲地指出，「美國駐基輔大使館已收到相關情報，顯示未來24小時內隨時可能發生一場潛在的重大空襲。」因此積極敦促目前仍留在當地的美國公民，務必在空襲警報響起前「提前確認避難所位置」，並就近囤積足夠的食物、水以及必備藥品。

聲明中也強調，美國公民應下載如「空襲警報器 」等空襲預警App，一旦防空警報大作，必須立刻遵從烏克蘭官員與急救人員的指示，即刻進入掩體避難。

普丁瘋狂無極限！澤倫斯基驚曝：俄軍準備發射「極音速飛彈」

烏克蘭總統澤倫斯基23日上午在社群平台X發文指出，根據烏克蘭、美國及歐洲三方情報，俄羅斯正在籌備一場針對烏克蘭全境（包括首都基輔）的聯合打擊行動，且將動用各式致命武器。

澤倫斯基特別點名，俄軍極可能在這次襲擊中，動用日前引發國際社會高度關注的中程極音速飛彈「榛樹」（Oreshnik）。他神色凝重地寫道，「從今天傍晚開始，請務必對空襲警報保持高度警惕。俄羅斯的瘋狂行徑真正稱得上是毫無底線，因此請務必保護好自己的生命，使用防空洞。」

澤倫斯基警告，如果任由俄羅斯如此大規模地摧毀生命，未來將會為其他侵略者樹立惡劣先例，那麼任何協議都將無法阻止其他類似的仇恨政權發動侵略與襲擊。他呼籲國際社會在悲劇發生前進行「預防性反制」，而非事後補救。

澤倫斯基表示，期待國際社會對莫斯科當局施加壓力，以防戰爭擴大。他同時強調，烏克蘭已將防空系統準備就緒，將對俄軍的每一次襲擊做出公正且全面的回擊。

說好的和平呢？3天停火剛結束 普丁怒控烏軍炸學生宿舍

諷刺的是，俄烏5月初在美國總統川普的斡旋下，達成為期3天的停火協議。而在5月9日停火協議開始實施時，俄羅斯總統普丁還向媒體表示，他認為這場戰爭很快就會「走向結束」。

澤倫斯基在貼文中無奈直言，「我們允許了（和平）閱兵，但俄羅斯沒有被允許可以瘋狂行事。這場戰爭必須結束，我們需要和平，而不是滿足某人病態野心的飛彈。」

事實上，5月停火協議剛結束時，戰火便一觸即發。普丁22日指控烏克蘭在俄軍佔領的盧甘斯克東部小鎮斯塔洛柏斯克（Starobilsk）發動了致命的無人機襲擊，宣稱烏軍炸毀了一棟大學宿舍，痛斥這是一起「恐怖主義」行徑，並發誓要對烏克蘭進行猛烈報復。

對此，烏克蘭方面則強烈否認俄方指控，澄清烏軍當時精準打擊的是位於該區域的俄羅斯無人機指揮部，並非平民設施。