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白宮槍手被擊斃！21歲男「自稱耶穌基督」曾有精神病史

▲▼白宮特勤人員戒備。（圖／路透）

▲槍擊事件後，特勤局人員戒備。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國白宮附近23日下午（台灣時間24日凌晨）發生槍擊事件，槍手已被特勤局人員擊斃，其身分為來自馬里蘭州的21歲男子貝斯特（Nasire Best），據悉他有精神健康病史，自認為是耶穌基督。

白宮附近開火　已遭特勤局擊斃

特勤局發言人說明，美東時間下午6時左右，貝斯特在白宮外第17街與賓夕法尼亞大道交叉口附近靠近安全檢查站，從包包中取出武器向駐守人員開槍。特勤局人員立刻反擊，而他中彈後被緊急送往喬治華盛頓醫療中心（GW Medical Center），隨後宣告死亡。

《紐約郵報》報導，嫌犯犯案前曾被目擊在第17街「以奇怪方式來回踱步」，他使用一把左輪手槍，只開了幾槍就被特勤局人員密集開火擊斃。

特勤局無人受傷，但1名路人中彈，目前仍在加護病房搶救，情況危急。特勤局發言人說，「尚不清楚這名旁觀者是被嫌犯最初的槍擊所傷，或者是在隨後的交火中中彈。」

▲▼白宮特勤人員戒備。（圖／路透）

精神健康病史　自認為是耶穌

儘管這次襲擊動機未獲證實，但消息人士向《紐約郵報》透露，貝斯特具有精神健康問題，他相信自己是耶穌基督，曾經違反不得靠近白宮的法院命令。

也有消息人士向《福斯新聞》透露，特勤局事前已知悉貝斯特的精神健康病史情況，雙方曾有多次接觸紀錄。2025年6月26日，貝斯特因攔截特勤局人員並發出威脅言論而被拘留，同年7月10日又因闖入管制區域再度被捕。

不到1個月　白宮附近槍擊頻傳

值得注意的是，美國總統川普當時人就在白宮官邸內，幸好未受波及，並已聆聽槍擊事件簡報。最新槍擊事件距離4月白宮晚宴槍擊案，還不到1個月的時間。

CNN記者回憶，當時聽見疑似數十次槍響，記者團隨即從北草坪（North Lawn）被引導至白宮簡報室避難，並且接獲「就地掩護」指令。封鎖情況歷時約40分鐘，直至晚間6時45分後才解除。

 
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