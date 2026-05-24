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別再丟了！遊客愛丟錢「忍野八海」硬幣撈不完　清澈池水→污水

富士山知名景觀「忍野八海」的池塘因為太多遊客喜歡丟硬幣，造成環境問題。（資料照）

▲富士山知名景觀「忍野八海」的池塘因為太多遊客喜歡丟硬幣，造成環境問題。（資料照）

圖文／鏡週刊

日本山梨縣的知名富士山觀賞景點「忍野八海」，是許多外國遊客到訪的熱門風景區，忍野八海裡清澈的池塘來自富士山的地下水補給，儘管附近已經立了4種語言的告示牌，叫遊客不要再丟硬幣到水池裡，每年的累積的硬幣仍越來越多，專家擔心這樣的行為將破壞景觀、影響環境。

這裡不是許願池！綜合日本媒體報導，「忍野八海」以雄壯的富士山與清澈池水相映成趣的美景而聞名，不僅是組成世界文化遺產富士山的一部分，也被指定為國家的天然紀念物。近年來這裡吸引了國內外眾多遊客的勝地，遊客往池中投擲硬幣、損毀池底景觀的問題正日益嚴重。

管理單位用日文、英文、中文、韓文，在池塘邊立了告示牌，叫大家不要再丟硬幣，但情況卻未見改善，甚至每年打撈起來的硬幣還越來越多。受託下水清理的潛水員表示，硬幣的數量太多相當棘手，「怎麼樣都清不乾淨」，每年都可以打撈出數十公斤的硬幣。

池塘邊立有4種語言寫成的告示牌。

▲池塘邊立有4種語言寫成的告示牌。

《NHK》報導，旅遊智庫代表佐瀧剛弘表示，忍野八海的價值在於湧出清澈的地下水，丟擲硬幣將破壞它的價值；《FRIDAY digital》指出，本來應該清澈見底的池子，因為遊客不斷投入硬幣，如今已不復見過去的透明度，硬幣的腐蝕導致水循環惡化，進而引發了水質污染，還有部分池子的水面已被大量浮藻完全覆蓋。


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