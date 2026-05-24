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快訊／白宮外爆連環槍響！　川普人在白宮、記者驚慌避難

記者張靖榕／綜合報導

美國白宮附近23日下午（台灣時間24日凌晨）發生槍擊事件，根據執法官員說法，至少2人在與特勤局（Secret Service）人員交火過程中遭到槍擊，現場一度全面封鎖，白宮也進入緊急戒備狀態。

白宮附近傳槍響

CNN報導，事件發生在白宮附近賓州大道（Pennsylvania Avenue）與西北17街（17th Street Northwest）交叉口。執法官員指出，特勤局制服警察部門當時接獲有人開槍通報後趕往現場，隨後發生槍擊事件。

現場傳出疑似數十聲槍響，白宮周邊隨即封鎖，特勤局也迅速展開大規模反應。特勤局稍後證實，正在調查白宮園區外、西北17街與賓州大道附近的槍擊通報，但目前尚未公布事件詳細經過與傷者身份。

▲白宮特勤人員戒備。（圖／路透）

▲白宮特勤人員戒備。（圖／路透）

特勤緊急帶記者避難

事發當下，白宮北草坪（North Lawn）上的媒體記者被緊急帶入白宮新聞簡報室避難。白宮內部記者則被要求原地避難，特勤局人員高喊「趴下（get down）」並警告現場「有槍擊」。

目擊畫面顯示，多名持步槍的特勤局人員在白宮北草坪周邊搜索並封鎖記者會區域。直到美東時間晚間6時45分左右，封鎖狀態才解除。

事發時，美國總統川普人在白宮官邸內。美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）也在社群平台X發文表示，FBI已到場支援特勤局調查。

美國廣播公司（ABC）白宮首席記者王賽琳娜（Selina Wang）則在X分享現場影片，記錄槍響瞬間。她表示，當時正在白宮北草坪錄製社群影片，突然聽見大量槍聲，隨後被要求立刻奔跑進入新聞簡報室避難。

值得注意的是，這起事件距離白宮記者協會晚宴期間發生的另一起槍擊事件還不到1個月。當時嫌犯艾倫（Cole Tomas Allen）持霰彈槍闖過安檢站，並與特勤局人員駁火，目前已被控企圖暗殺川普等罪名，但本人否認犯行。

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