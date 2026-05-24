快訊／白宮外爆連環槍響！　川普人在白宮、記者驚慌避難

記者張靖榕／綜合報導

美國白宮附近23日下午（台灣時間24日凌晨）發生槍擊事件，根據執法官員說法，至少2人在與特勤局（Secret Service）人員交火過程中遭到槍擊，現場一度全面封鎖，白宮也進入緊急戒備狀態。

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

白宮附近傳槍響

CNN報導，事件發生在白宮附近賓州大道（Pennsylvania Avenue）與西北17街（17th Street Northwest）交叉口。執法官員指出，特勤局制服警察部門當時接獲有人開槍通報後趕往現場，隨後發生槍擊事件。

現場傳出疑似數十聲槍響，白宮周邊隨即封鎖，特勤局也迅速展開大規模反應。特勤局稍後證實，正在調查白宮園區外、西北17街與賓州大道附近的槍擊通報，但目前尚未公布事件詳細經過與傷者身份。

▲白宮特勤人員戒備。（圖／路透）



特勤緊急帶記者避難

事發當下，白宮北草坪（North Lawn）上的媒體記者被緊急帶入白宮新聞簡報室避難。白宮內部記者則被要求原地避難，特勤局人員高喊「趴下（get down）」並警告現場「有槍擊」。

目擊畫面顯示，多名持步槍的特勤局人員在白宮北草坪周邊搜索並封鎖記者會區域。直到美東時間晚間6時45分左右，封鎖狀態才解除。

事發時，美國總統川普人在白宮官邸內。美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）也在社群平台X發文表示，FBI已到場支援特勤局調查。

美國廣播公司（ABC）白宮首席記者王賽琳娜（Selina Wang）則在X分享現場影片，記錄槍響瞬間。她表示，當時正在白宮北草坪錄製社群影片，突然聽見大量槍聲，隨後被要求立刻奔跑進入新聞簡報室避難。

值得注意的是，這起事件距離白宮記者協會晚宴期間發生的另一起槍擊事件還不到1個月。當時嫌犯艾倫（Cole Tomas Allen）持霰彈槍闖過安檢站，並與特勤局人員駁火，目前已被控企圖暗殺川普等罪名，但本人否認犯行。