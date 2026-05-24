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黃金漲不動？　市場憂能源成本推升通膨

▲黃金。（圖／路透）

▲黃金。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

國際金價22日下跌，周線連續第2周收黑。由於美伊衝突不確定性推升油價，市場擔憂能源成本再度帶動通膨升溫，也讓投資人對全球利率前景保持警戒，進一步壓抑黃金走勢。

綜合外電報導，儘管中東地緣政治風險持續存在，但市場對美國聯準會（Fed）轉向更鷹派立場的預期升溫，使黃金始終難以吸引明顯買盤。

BNY分析師John Velis與David Tam上周宣布，撤回先前預測Fed今年將降息2次的看法。同時，Fed於4月28日至29日的會議紀錄，也進一步釋出偏鷹訊號。

會議紀錄顯示，多位Fed官員傾向徹底移除政策聲明中的寬鬆措辭，並認為在中東局勢升級、能源價格攀升以及關稅壓力持續下，通膨風險仍偏向上行。

多數官員表示，若通膨持續高於2%目標，未來不排除進一步收緊貨幣政策。

分析人士指出，只要荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）問題未完全解除，原油供應風險就仍存在，意味油價與全球通膨預期可能維持高檔，也將限制黃金後續反彈空間。

不過美國總統川普23日表示，與伊朗談判協議已大致完成，最終達成的機率已有50％。國務卿盧比歐也表示，對伊談判取得進展。

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