曾索要26億天價金援遭拒　台灣斷交國推動改名

▲諾魯共和國改名。（圖／記者陶本和攝）



記者張靖榕／綜合報導

前太平洋友邦諾魯（Nauru）2024年1月無預警與台灣斷交、轉向與中國建交後，如今再宣布推動更改國名，計畫將英文國名從「Nauru」改為「Naoero」，理由是現行名稱最初是為了方便外國人發音，並非當地真正使用的名稱，如今要正名。

諾魯「正名」

《紐約時報》報導，諾魯國會近期以16比0一致通過決議，支持更改國名。若後續全民公投通過，新名稱將正式生效。

諾魯總統阿丁安（David Adeang）表示，「Nauru」自獨立以來雖已獲國際承認，但「Naoero」更能忠實反映國家的傳統、語言與身份。諾魯政府也在社群媒體指出，由於外國人無法正確發出「Naoero」的讀音，才改以「Nauru」作為英文國名，「這不是自願的，全是為了方便外國人。」

對台獅子大開口 向中求金援

外交部過去曾透露，諾魯在斷交前曾向台灣要求高達新台幣26億元的經濟援助，金額約占諾魯年度預算一半，並同步比較台灣與中國提供的援助方案；在台灣拒絕後，諾魯隨即宣布與中國建交。

報導指出，諾魯曾因磷酸鹽開採而富裕，但長年過度開採導致資源枯竭與環境破壞，過去累積的大量財富也幾乎耗盡。近年來，諾魯還承接澳洲難民安置業務，成為收容尋求庇護者的重要據點之一。

國際社會對國名更改普及速度慢

專家分析指出，國家更名通常涉及文化認同與國際形象重塑，但實際推動並不容易。布魯姆諮詢公司（Bloom Consulting）全球總監托雷斯（Jose Filipe Torres）表示，「改國名本身不會立刻改變外界看法，但會引發人們討論，為何這個國家想改名，以及它希望達成什麼目標。」

報導也提到，無論是土耳其近年推動使用「Türkiye」，還是非洲國家史瓦帝尼（Eswatini）取代過去的「Swaziland」，國際社會至今仍普遍沿用舊稱，可見改名後往往仍需數年甚至數十年才能真正被外界接受。

美國田納西大學地理學教授奧爾德曼（Derek H. Alderman）則指出，國名往往與民族認同密切相關，改名也可能是國家試圖重新強調自身歷史、文化與主權地位的一種方式。