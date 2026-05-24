快訊／川普宣布：與伊朗談判大致完成　荷莫茲海峽將開放

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普23日表示，美國與伊朗間一項更廣泛的協議「已大致完成談判」，荷莫茲海峽也將重新開放，顯示延燒數月的美伊衝突可能出現重大轉折。

川普：美伊之間已大致完成談判

川普23日在Truth Social發文指出，「美國、伊朗以及其他相關國家之間，一項協議已大致完成談判，目前僅待最後定案。」他表示，自己當天稍早在白宮橢圓形辦公室，與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦及巴林等國領袖與官員通話，討論與伊朗相關談判，以及一份與「和平」有關的諒解備忘錄。

川普也透露，他另外與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，並稱雙方對談「進行得非常順利」。他表示，目前協議最終細節仍在磋商，很快就會正式公布。他也強調，「除了協議中的其他重要內容之外，荷莫茲海峽也將重新開放。」

知情人士透露，中東多國領袖在通話中鼓勵川普接受目前與伊朗討論中的架構方案，並認為談判進展正面。一名參與通話的區域外交官向CNN表示，「這場通話非常正面，談判正取得良好進展，各國領袖也支持川普總統在談判中取得的突破。」

川普指最終達成協議的機率約五成 若失敗將把伊朗炸爛

川普稍早接受Axios電話訪問時則表示，在與中東領袖通話前，他認為與伊朗達成協議的機率大約是「五五開」，並透露自己最快可能在美東時間周日（24日）決定是否恢復軍事行動。他表示，談判可能促成一項「好的協議」，但若失敗，美國也可能選擇「把他們炸得徹底毀滅」。

川普指出，將與特使威特科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）討論相關進展；副總統范斯（JD Vance）23日也被目擊進入白宮。

以色列抱持疑慮

不過，以色列方面對目前談判仍抱持疑慮。以色列消息人士指出，以方擔心最後只會出現一項臨時協議，雖能延長停火、重開荷莫茲海峽並逐步放寬對伊朗制裁，但未真正解決伊朗核計畫與高濃縮鈾問題，而這才是以色列最關切的核心議題。

消息人士透露，美方仍持續向以色列保證，伊朗濃縮鈾問題將會納入最終協議處理。納坦雅胡當晚將召開小規模安全會議，與部分部長及安全官員討論伊朗談判最新發展。