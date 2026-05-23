擊敗日本！北韓女足跨海開踢「首登冠軍寶座」　勇奪15億韓元獎金

▲北韓「我故鄉女子足球隊」23日以1比0的成績擊敗日本，奪下亞洲足球聯盟（AFC）女足冠軍。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）「我故鄉女子足球隊」以1比0的成績，擊敗日本女足「日視東京綠茵美人隊」，奪下亞洲足球聯盟（AFC）女足冠軍，在南韓京畿道水原綜合運動場完成封頂，抱走100萬美元（約新台幣3145萬元、約韓元15億）獎金，成為2025至2026年賽季亞洲女子俱樂部足球聯賽（AWCL）最大贏家。上半場尾聲，由金慶英（音譯）一腳致勝，獲選賽事最有價值球員（MVP）。

本場冠軍戰今（23）日在水原綜合運動場進行，由北韓我故鄉女子足球隊對上日視東京綠茵美人隊。比賽第44分鐘，我故鄉隊從後場送出滲透傳球，前鋒鄭金伊（音譯）在中路回做助攻，金慶英跟進以右腳射門破網，攻入全場唯一進球。

這名在4強賽對戰南韓水原FC Women同樣建功的射手，再度扮演關鍵角色，也因此獲頒本屆賽事MVP，成為球隊奪冠最大功臣。

根據韓媒《中央日報》，在奪冠後，我故鄉球員在場上歡慶，手持北韓國旗繞場奔跑，並向現場應援觀眾致意。約2600名入場球迷中，有由南北韓相關單位支持的共同應援團到場助威，期間不僅揮舞隊旗，更高喊「我故鄉～」等口號，甚至將南韓國家隊應援曲「哦～必勝Korea」改編成「哦～必勝我故鄉」應援，現場氣氛高漲。

不過，場邊應援也引發爭議。報導指出，在4強戰面對南韓球隊水原FC Women時，部分共同應援團在我故鄉隊進球時反應更為激動，甚至在南韓球員池笑然罰失點球時出現歡呼行為，引發外界討論。

賽後記者會上，北韓我故鄉隊總教練李有一（音譯）表示，球隊成立僅14年內就能登上亞洲之巔。他向北韓最高領導人金正恩表達感謝，並談及在南韓期間的心情，強調「只專注於足球與奪冠」，並不關心其他事情。

當有南韓記者以「北側」稱呼北韓我故鄉球隊時，李有一透過口譯表達不滿，要求對方使用正確國號「朝鮮民主主義人民共和國」，並中止提問，拒絕繼續回應該記者問題，延續其過往在記者會上對稱謂爭議的強硬立場。