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美軍F-16「擊落UFO」畫面首曝　命中瞬間爆炸！222份外星檔案解密

▲17張UFO照片大公開，FBI根據證詞渲染的「橢圓青銅物」浮空閃光。（圖／美國戰爭部）

▲ 美國公布第2批UFO解密檔案，內容包含多起不明光球與火球目擊通報。（圖／美國戰爭部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國五角大廈22日公開第二批解密UFO文件，共222份檔案中一段影片拍下美軍F-16戰機擊落飛越密西根州休倫湖（Lake Huron）上空的不明飛行物畫面，可見該菱形飛行器被命中後瞬間爆炸。

《紐約郵報》報導，美國總統川普今年下令公開UFO資料後，首批共161份已於5月8日釋出，22日公開的第二批中則有逾50段過去列為機密的影像，包括多起軍機遇上不明飛行物的紀錄。

F-16擊落菱形UFO　爆炸碎片四散

其中一段首度曝光的紅外線影像中，2023年2月一架F-16在休倫湖上空發現不明飛行器，外觀就像鑽石一般，F-16隨即以「武器系統」鎖定並猛烈攻擊，該物體發生爆炸後碎片四散。

另一段影片顯示2022年8月有4個UFO在伊朗水域上空排出隊形；還有一段來自美國海岸防衛隊的紅外線畫面，記錄2024年4月一個物體在美國東南部靠近飛機飛行的情景。

1948年機密報告曝光　209起目擊事件解密

BBC報導，其中一份文件是1948至1950年的116頁武裝部隊特種武器計劃報告，記載209起目擊事件，包含新墨西哥州桑迪亞地區一系列目擊者調查，他們描述看見「綠色球形體、圓盤和火球」，以及UFO機動、飛離、消失到爆炸的過程。

另一份文件中一名匿名美國高階情報官員描述，他2025年在美國西部某軍事試驗場乘直升機執勤時，目擊「無數橙色球體上下閃爍、向四面八方蜂擁而至」，讓他「說不出話來」。這些飛行器呈橢圓形、溫度極高、低空高速移動，最終聚合成三角形後消失無蹤，整個過程持續逾一小時。

五角大廈表示，相關文件內容並未對外星生命是否存在作出任何定論，未來也將陸續公布更多資料。國防部長赫格塞斯22日則稱，「讓美國民眾親眼見識的時候到了。」

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