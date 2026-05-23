怕懷孕被遣返！日21歲印尼妹「女嬰裝塑膠袋」伴屍　除臭劑蓋屍臭

▲日本一名印尼籍女子在家產子後，將嬰兒屍體藏起來。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣深谷市一名21歲印尼籍女子，因害怕「未婚生子」會遭公司解雇並強制遣返，竟在租屋處產下女嬰後，將遺體裝入透明塑膠袋、藏進紙箱中，還在紙箱上放置除臭劑試圖掩蓋異味，最終因遭檢舉被警方逮捕。由於嬰兒遺體沒有明顯外傷，警方仍在調查確切死因。

根據《日本新聞網》報導，現年21歲的印尼籍嫌犯崔琵塔（Tripita Lestari）因涉嫌遺棄屍體遭到逮捕。警方20日接獲一通匿名檢舉稱，「崔琵塔可能在2025年12月產子，並將嬰兒遺棄」。

警方22日派員前往崔琵塔位於深谷市的住處搜查。果不其然，在一間和室的角落裡，發現了一個隱密放置的紙箱，上頭還刻意擺放了除臭劑。警方打開紙箱後，驚見裡面藏著一個透明塑膠袋，而袋子裡裝著的，正是一具女嬰遺體，因此當場將其逮捕

根據警方調查，崔琵塔是以「特定技能1號」的簽證資格留在日本工作，她2025年10月才剛來到日本工作。初步研判，她入境日本時就已經懷孕。

面對警方的訊問，崔琵塔當場坦承犯行，並供稱自己是因為害怕才會出此下策。她表示，「我害怕一旦被發現生了小孩，就會被公司開除，然後被強行送回印尼，還會被警察抓，所以才會選擇藏起來。」

警方表示，經過初步調查，女嬰的遺體並沒有明顯外傷，究竟是出生時就已經死亡，還是遭到殺害，仍需進一步釐清。