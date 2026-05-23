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救護車雨中打滑翻覆！　泰女救護員「噴飛車外」慘死

▲▼救護車雨中翻覆！女救護員彈飛車外慘死。（圖／翻攝自Facebook／สมาคมกู้ภัยน้ำปาด）

▲死者車禍當下被甩出車外，傷勢嚴重搶救不治身亡。（圖／翻攝自Facebook／สมาคมกู้ภัยน้ำปาด）

記者王佩翊／編譯

泰國烏達拉迪府（Uttaradit）發生一起令人心碎的救護車死亡車禍。一名年僅20多歲的高級緊急醫療救護員（AEM）21日清晨接獲車禍通報，立刻搭乘救護車隨民間救援協會出勤。怎料，當時因為現場下著暴雨，救護車在距離車禍現場僅剩1公里處時，突然因路面濕滑當場打滑衝出道路，導致她拋飛車外命危，經搶救後仍不治身亡。

根據The Thaiger報導，任職於烏達拉迪府南博醫院（Nam Pat Hospital）的高級緊急醫療救護員June於21日清晨6時30分出勤，當時她與南博救援協會的緊急應變小組，共同前往南博區的一處車禍現場協助救援受傷民眾。

當救護車行經大樹國立公園（Ton Sak Yai National Park）附近、距離目的地僅剩大約1公里時，救護車因暴雨導致的路面濕滑發生「水漂現象」，整輛車瞬間打滑失去控制，猛烈衝出道路後翻覆。

救護車在轉彎處失控衝出路面，翻滾數圈後落入路邊草叢，而June則是當場被拋飛車外，傷勢嚴重。儘管救護人員隨即將她送往醫院搶救，但June最終仍於22日凌晨不治身亡。

June所屬的南博醫院22日公開她的照片發表哀悼，文中寫下，「願我們年輕的同仁一路好走，安息吧。」

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