日本人妻「憂分手遭報復」狠勒斃小王！　聯手死者母行兇　

▲日本一名人妻因為擔憂提分手遭報復，竟殺害外遇對象。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣小山町2025年9月發生一起驚悚殺人案，一名已婚女子因害怕提分手會遭到報復，殺害56歲外遇對象，而對方的母親竟也同樣參與犯案。兩人在男方家中用領帶與毛巾將其殘忍勒斃。靜岡地方法院5月22日判處其12年有期徒刑，而死者母親也被依殺人罪起訴。

根據《日本新聞網》報導，判決書指出，這起案件發生於2025年9月，當時居住在神奈川縣松田町的55歲無業女子，雖然已經結婚有家庭，但卻在外偷吃，並與居住在靜岡縣小山町的56歲死者發展出不倫戀。

案發當天，女子前往情夫家中，竟與情夫的親生母親達成共識，兩人聯手使用領帶與毛巾，死死勒住男方的脖子將其殺害。

靜岡地方法院沼津支部5月22日開庭審理此案，法官認為，兩人行兇後，男方母親曾一度驚慌提議叫救護車，但被告不但冷血拒絕，甚至當場表態「再勒一次脖子」，置其於死地。

裁判長認為，被告在關鍵時刻非但沒有停手，反而加強犯罪行為，足以認定其具有「極其強烈的殺意」。

被告表示，因為擔心向情夫提出分手後，可能會遭到男方報復，因此才會動下殺機。法官認為，被告「確實有令人同情之處」，屬於事出有因。最終，法官並未採納檢方求處的15年有期徒刑，而是判處被告12年有期徒刑。