東京完了？富士山「沉睡300年」即將甦醒　專家警告：恐隨時噴發

▲火山專家示警，富士山未來隨時有可能噴發。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本富士山潛在噴發風險再度引發關注！曾任東京大學地震研究所長的火山學專家藤井敏嗣指出，從歷史噴發紀錄推算，富士山過去平均約30年就可能噴發一次，但自從西元1707年寶永大噴發後已沉寂300多年，「可以說，現在富士山隨時都有可能噴發」。一旦發生大規模噴發，火山灰恐癱瘓首都圈交通與經濟命脈。

根據日媒《每日新聞》，富士山雖以壯麗景觀聞名，每年吸引大量登山客造訪，但其本質仍是一座活火山。東京大學榮譽教授、山梨縣富士山科學研究所長藤井敏嗣接受專訪時表示，從長期地質研究來看，富士山從5600年以前至今，已記錄約180次火山爆發活動，「平均約30年就會噴發一次」。

他指出，最近一次大規模噴發則為西元1707年的「寶永大噴發」，然而此後至今卻已超過300年未再有火山活動，因此從週期來看，恐怕已進入隨時可能都會噴發的狀態。他強調，全球許多沉寂超過百年的活火山，都曾出現過劇烈爆發案例，富士山亦不能排除在外。

▲富士山一旦噴發，恐對東京首都圈交通網絡帶來嚴重衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

以現代科技而言，預測富士山的噴發仍有困難。藤井坦言，富士山近代觀測史雖達100多年，但期間未有噴發紀錄，使得科學界難以透過前兆進行精準預警。他表示，不同噴發型態包括熔岩流、火山灰量與火口位置皆可能不同，「必須噴發後才知道會發生什麼。」

針對最受關注的災害影響，藤井示警，一旦發生與寶永大噴發同等規模的事件，火山灰將對日本首都圈帶來全面性的衝擊。若噴煙高度超過1萬公尺，火山灰將隨偏西風擴散至關東地區，導致大範圍降灰。

他進一步指出，現代社會高度依賴交通與電力系統，災害衝擊將遠遠超過江戶時代，鐵路、公路與航空恐全面癱瘓，「日本的物流與供應鏈將可能全面失效，甚至波及全球經濟！」

藤井以櫻島火山為例說明差異。他指出，櫻島雖噴發頻繁，但單次降灰量極小，鹿兒島市區甚至不到0.1毫米，而一年總噴出火山灰約僅500萬噸；然而，富士山在1707年寶永大噴發持續16天、火山灰總量高達約17億噸，「規模差距達數百倍，櫻島經驗幾乎無法參考。」

▲2023年10月24日，櫻島南嶽火山口噴出火山灰，伴隨火山雷聲，火山灰持續噴發約一小時。（圖達志影像／美聯社）

他也提醒，火山灰本質與一般灰燼不同，成份上更接近岩石粉末與玻璃碎片，主要成分為二氧化矽，硬度高且具鋒利性。人體吸入後可能對肺部帶來負面影響，進入眼睛則會造成疼痛與傷害。

在基礎設施方面，藤井指出火山灰可能引發停電與設備故障。例如火山灰覆蓋變電所絕緣設備後，遇雨可能導電造成短路。他舉2016年阿蘇火山噴發為例，當時即出現停電情況。

面對可能災害，藤井強調應提前建立應變機制。他建議，即使在降灰期間，仍需維持主要道路運作，例如透過重機清除火山灰、至少維持單線道通行，以避免交通全面中斷。

日本內閣府2025年模擬，富士山若發生與寶永大噴發相同規模的火山活動，則噴發後3小時內火山灰就可能抵達關東地區，24小時內將出現影響交通的厚度降灰，首都圈將面臨嚴重生活與經濟衝擊。