SEVENTEEN東蛋見面會「女粉絲確診麻疹」！　2天前就發燒

▲SEVENTEEN東京巨蛋見面會有觀眾確診麻疹。（圖／翻攝自Facebook）



記者王佩翊／綜合報導

南韓男團SEVENTEEN於5月13日、14日在東京巨蛋舉辦粉絲見面會，兩天共吸引約10萬名粉絲到場，不少台灣「克拉」（粉絲名稱）也專程跨海赴日參與。然而，SEVENTEEN日本官網近日緊急發布公告，證實13日場次有一名觀眾事後確診麻疹，呼籲曾到場的粉絲若出現疑似症狀，務必先致電醫療機構再前往就診。

SEVENTEEN日本官網22日發表公告指出，13日舉辦的「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」東京見面會有觀眾事後確診麻疹，因此呼籲當天曾到場的粉絲，如果出現發燒、出疹、咳嗽、流鼻水或是眼睛充血等症狀務必就醫。

▲SEVENTEEN日本官網發布公告。（圖／SEVENTEEN日本官網）



根據《朝日電視台》報導，東京都政府22日宣布，有一名20多歲女性15日確診麻疹，該名女性11日便出現發燒、出疹等症狀，但在2日後的13日仍然前往東京巨蛋參加南韓偶像團體的見面會，因此當局也緊急呼籲當天曾經前往東京巨蛋的觀眾務必注意自身健康狀態。

日本麻疹疫情現況堪憂

根據日本國立健康危機管理研究機構統計，截至5月10日，全國累計麻疹感染人數已達479人，約為去年同期的4.1倍，規模幾乎與過去10年疫情最嚴峻的2019年相當。其中，東京都就占了234人，將近全國總數的一半。

麻疹的傳染力極為驚人，根據預估，1名患者平均可傳染約15人，遠高於COVID-19或流感的2至3人。由於屬於空氣傳播，只要在同一空間就有感染風險，即便是確診者離開房間後才進入的人，仍可能遭到病毒侵襲。

感染後症狀分兩階段出現

麻疹由麻疹病毒引起，傳播途徑涵蓋空氣、飛沫及接觸，對未具免疫力者而言，感染後幾乎百分之百發病。初期症狀約在感染後10天出現，包括發燒、咳嗽、流鼻水及眼睛充血，與一般感冒症狀相似；持續發燒2至3天後，體溫將飆升至39度以上，並伴隨全身出現紅疹。