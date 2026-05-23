川普開轟前兆？五角大廈「披薩指數」飆升　伊朗關西部領空

▲ 五角大廈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國重啟對伊朗攻勢的跡象持續升溫，總統川普22日緊急召集國安高層協商，更宣布取消出席長子小唐納周末在巴哈馬的婚禮，改為留守白宮。與此同時，美軍部分核心人員已取消周末休假、全員待命，長期追蹤五角大廈深夜點外送情形的知名開源情報（OSINT）帳號也觀察到數字飆升。

軍方人員取消休假 披薩店人流暴增



社群媒體帳號Pentagon Pizza Watch指出，五角大廈周邊多家披薩店22日晚間生意攀升，距離約2.3公里的達美樂暴增227%，Pizzato Pizza也上升167%，引發網友廣泛討論。

Domino's Pizza (1.4 miles from the Pentagon) is experiencing an extreme spike in activity at 227%. Pizzato Pizza (2.2 miles) also reports high traffic at 167%.



DOUGHCON level is 1 as of Friday evening. pic.twitter.com/CT94hrtWts — Pentagon Pizza Watch (@pizzintwatch) May 22, 2026

另一個帳號Pentagon Pizza Report數據也顯示，包括最近的達美樂門市在內，五角大廈附近多家披薩店22日晚間忙碌程度都高於平均，但最近的Nighthawk Brewery & Pizza回報人流量極低，Freddies Beach Bar門市也低於平均。

Various pizzerias nearby the Pentagon (including the closest Dominos) are having an above average Friday evening.



Notably, the closest pizzeria, Nighthawk Brewery & Pizza, is reporting very low traffic .



Freddies Beach Bar also has below average traffic.



As of 6:10pm ET pic.twitter.com/cbJrygQpdJ — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) May 22, 2026

伊朗關閉西部領空 疑轟炸前奏

伊朗方面，民航局22日發布飛航公告，宣布關閉西部領空，僅8座機場維持有限度日間服務，進一步加深外界對美軍即將採取行動的疑慮。

美媒CBS引述熟悉內情的消息人士指出，川普政府正積極備戰，準備對伊朗發動新一輪軍事打擊，但截至22日下午尚未下達最終命令。消息人士警告，除非未來24小時內外交談判出現重大突破，否則美軍採取行動的可能性正急速攀升。

川普坐鎮白宮 前軍官：開轟只是時間問題

川普22日在自家社群平台Truth Social發文寫道，雖然他非常希望陪伴兒子與準媳婦貝蒂娜，「但基於政府政務的考量，加上我對美利堅合眾國的熱愛，讓我無法前去參加。在這個關鍵時期，我覺得自己留在華府白宮非常重要。」此前他也曾稱，兒子非常希望他能出席，但他手頭上有「一件叫做伊朗的事」得處理，「這對我來說時機真的不好，怎麼做都不討好。」

退役海軍指揮官、「科爾號」前艦長利波德（Kirk Lippold）接受《福斯新聞》節目訪問時也表示，美國重啟對伊軍事行動只是時間早晚的問題，並稱川普持續進行外交談判，實際上是在為美軍爭取重新整備的時間。