Google快速登入超方便？專家警告「一掛全崩潰」：恐波及所有服務

▲若Google帳號綁定其他網站過多服務，往往潛藏失去存取權等風險。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

不少人為了省去註冊流程，習慣在網站或App直接點選「使用Google登入」，不過科技媒體示警，這種看似方便的登入方式，其實可能讓數位生活陷入「單點故障」風險。一旦Google帳號遭駭、被停權，甚至誤入釣魚網站失去存取權，所有綁定Google登入的服務都有可能跟著失效，嚴重時甚至導致帳號與個資全滅。

根據知名科技媒體《Android Authority》，過去許多人看到「使用Google登入」（Sign in with Google）選項時，往往會認為相當便利，不必重新設定帳號密碼，也能快速完成註冊。不過隨著越來越多服務綁定Google帳號，風險也逐漸浮現。

然而，一旦Google帳號因長期未使用遭停用、密碼遭竊、被駭客入侵，或因違反使用政策而遭Google封鎖，使用者不只會失去Gmail、Google Drive、Google Photos等服務存取權，連帶綁定的第三方平台也可能無法登入，包括AI工具、外送平台、社群媒體、智慧家庭系統，甚至電信與居家保全服務。

《Android Authority》針對逾1.1萬名讀者進行的調查，有42%的人坦言，只要網站支援Google快速登入就會直接使用；另有39%表示「偶爾會用，但仍保留獨立帳號」；完全不使用Google快速登入的人僅占11%。

專家特別點名近年愈來愈常見的「中間人攻擊（AiTM）」風險。駭客會建立仿冒Google登入頁面，誘導使用者輸入帳密與驗證碼，即使開啟雙重驗證（2FA）也可能遭攔截登入憑證，導致駭客在不需要密碼的情況下持續登入帳戶。由於許多第三方App都會跳出Google登入視窗，因此也提高使用者誤信假頁面的風險。

此外，報導也提到，當使用者將大量服務綁定Google帳號後，Google也能更完整掌握個人使用習慣，包括常用哪些App、登入頻率與使用時間等。即使Google強調不會直接使用個資訓練AI模型，但匿名化後的使用數據仍可能成為分析依據。

專家建議，不要過度依賴Google單一登入系統，重要服務最好還是改用獨立帳號與密碼管理，同時搭配密碼管理器與雙重驗證功能，提高帳戶安全性。報導也推薦使用KeePass、Bitwarden、1Password與Proton Pass等密碼管理工具，降低帳密集中管理的風險。