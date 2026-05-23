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韓星巴克二度道歉！男演員敏感時刻「曬打卡照」炎上　退出音樂劇

▲▼ 南韓星巴克「坦克日」促銷活動引發抵制潮，網友上傳剪掉隨行卡、敲碎馬克杯的影片。（圖／翻攝自X）

▲ 網友上傳剪掉隨行卡、敲碎馬克杯的影片。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓星巴克「坦克日」爭議持續發酵，該公司22日在全國門市貼出第二份公開道歉聲明，除再次向光州民主化運動受難者及家屬致歉，也呼籲消費者停止對第一線門市員工的責難。

第一線員工淪砲灰　星巴克二度道歉

根據《韓聯社》，星巴克在道歉聲明中強調，「此次事件完全源於總部線上業務作業疏失，與門市夥伴（員工）毫無關聯」，並懇請顧客對努力工作的門市員工給予溫暖體諒，「讓夥伴們能安心上班」。

此前，南韓星巴克在5月18日光州民主化運動46周年紀念日當天推出一款名為「坦克」的保溫杯促銷活動，宣傳文案中出現「坦克日」、「猛敲桌子」等字句，被輿論認為影射1980年光州事件軍隊戒嚴鎮壓，以及1987年學運人士朴鐘哲遭水刑拷問致死的歷史悲劇，點燃全國抵制潮。

▲▼ 南韓星巴克推出「518坦克日」優惠活動引爆全國抵制浪潮 。（圖／路透）

▲ 門市員工受到消費者言語暴力。（圖／路透）

門市員工被迫在第一線承受砲火，據匿名職場社群流傳的貼文，一名自稱星巴克門市主管的員工寫道，「夥伴們正流下血淚」、「出勤是恐懼，是地獄」，痛訴現場員工無端遭受言語暴力。部分員工也反映，因抵制潮導致來客數下滑，工時被刪減，月薪也受到直接衝擊。

政界響應抵制　新世界會長考慮親自道歉

JTBC報導，爭議爆發已逾5天，南韓星巴克與母公司新世界集團稱調查仍在進行中。據悉，涉事行銷人員否認相關標語出於故意，公司正對相關人員通訊記錄進行數位鑑識，以釐清是否存在刻意為之的意圖。業界消息傳出，新世界集團會長鄭容鎮正評估親自向全國民眾公開道歉。

南韓總統李在明20日也在國務會議上質疑，星巴克韓國「怎麼能做出這種事？」行政安全部長官尹昊重宣布部會主辦活動將不再提供星巴克禮品券，法務部也要求大檢察廳清查是否曾以預算採購星巴克產品，共同民主黨黨魁鄭清來更在會議中呼籲鄭容鎮「負荊請罪」。

演員上傳星巴克照被罵慘　退出音樂劇

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 鄭敏燦上傳喝了星巴克的照片。（圖／翻攝自X）

另一方面，一名音樂劇演員鄭敏燦在爭議爆發2天後的20日仍於個人社群帳號上傳造訪星巴克的照片，迅速引發網友批評。他隨後發文解釋，稱他因生活忙碌未關注相關新聞，對此向大眾道歉，但仍有網友質疑他過於輕描淡寫。2天後他參演的音樂劇《Diaghilev》Showplay公告，經雙方充分討論後，鄭敏燦決定退出演出，並向受影響的觀眾致歉。

►南韓政府帶頭「抵制星巴克」：即日起拒用！　全球總部道歉滅火
►韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「全面抵制星巴克」　光州門市冷清清

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