奧客慢走不送！日本餐飲店狠甩30名「地雷客」　年營收竟奇蹟翻倍

圖文／鏡週刊

在餐飲業競爭激烈、顧客評價影響營運的時代，「將客人列入黑名單（拒絕往來）」正逐漸從禁忌變成部分店家的自保手段。從Google評論到社群平台，店家與顧客之間的衝突被放大檢視，而「到底誰有理」往往引發網路論戰。然而，在部分第一線經營者眼中，比起討好所有客人，維護店內秩序與員工心理健康，已成為更優先的課題。

列奧客黑名單對店家有什麼好處？

《日刊》報導，日本東京目黑區一間酒吧的經營者神田芳朗，曾在2023年因一則負評直接公開回擊並將留言者列為黑名單。他坦言，開店以來已累積約20名拒絕往來客人，多數與酒後失序行為有關，包括騷擾他人、屢勸不聽，甚至出現暴力衝突。他回憶最嚴重的一次事件，是3名客人在店內喝醉亂吐造成嚴重髒亂後否認責任，其中一人甚至動手攻擊店主，最後驚動警方介入並依法賠償，店家也正式將其列為拒絕往來對象。

神田表示，許多外界難以理解的強硬做法，其實源於長期承受顧客辱罵與壓力所帶來的心理負擔。他認為，若一味忍耐，不僅無法改善環境，還可能讓經營者與員工陷入精神崩潰，因此選擇清楚劃出界線。

大阪天王寺的會席料理店「松宮」也採取更制度化的做法，直接在官網列出拒絕往來條件，包括破壞物品、不當行為以及影響營運節奏等。自疫情期間開業以來，因採單人營運模式，更加強調「維持最低營運成本與秩序」，截至目前已有超過30名客人被列黑名單。店家直言，即便因此流失部分客源也無妨，因為不適合的客人反而會影響整體品質。

更令人意外的是，店家指出在明確表態後，不僅沒有導致營收下降，反而出現客單價提升、回流顧客增加的現象，年營業額甚至成長約2倍。業者認為，當店家明確拒絕不良行為後，原本因負面經驗而卻步的優質客群反而更願意回來消費。

拒絕奧客入店用餐違法嗎？

從法律角度來看，律師指出，店家確實擁有決定拒絕交易對象的自由，屬於契約自由原則的範疇，只要不涉及歧視或違反公序良俗即可成立。若客人在被明確拒絕後仍強行進入店內，甚至可能涉及侵入住居建築物等刑事責任。不過在實務上，警方通常需要明確證據，例如錄音、影像或書面紀錄，才會採取行動，因此店家往往必須自行建立完整紀錄機制。

另一方面，也有法律專家指出，近年部分店家在社群媒體公開標示拒絕往來客人的行為，雖然可能引發爭議，但也具備警示效果，有助於降低未來糾紛。他認為，這類做法某種程度上形成「行為約束」，讓顧客意識到不當行為可能帶來公開或法律後果。

隨著顧客騷擾問題逐漸受到社會重視，包括部分地方政府已開始推動相關防治條例，雖然多數尚未設立罰則，但已顯示出制度化管理的方向。在此背景下，「拒絕往來」不再只是店家的情緒反應，而逐漸轉變為一種經營策略與自我保護機制。

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