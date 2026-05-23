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卡達調解人抵德黑蘭！　分析：「重開荷莫茲談判」已近收尾階段

▲▼ 圖為伊朗德黑蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 一支卡達談判團隊抵達德黑蘭，協助調停衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊停火談判似乎出現重要進展，卡達一支談判團隊已於22日抵達伊朗首都德黑蘭，與美方協調推動終戰協議。消息人士向《路透》透露，卡達此番介入是與美國協調後的行動，目標是促成能終結戰爭並解決對伊未竟事宜的最終協議。

綜合《衛報》及《路透》分析，此前巴基斯坦一直擔任美伊衝突主要調停國，卡達此時重新介入談判，代表旨在重開荷莫茲海峽，並以解除美方制裁、凍結資產為條件的談判已接近收尾階段。

儘管伊朗在戰爭期間曾發射數百枚飛彈與無人機，攻擊卡達民用基礎設施與拉斯拉凡（Ras Laffan）的重要液化天然氣設施，造成約17%的LNG出口產能損失，卡達仍願意重新與伊朗接觸。

海峽通行費風波　5國聯合抗議

目前談判癥結包括伊朗單方面設立「波斯灣海峽管理局」（PGSA），試圖對通行荷莫茲海峽的商船收取過路費。美國國務卿盧比歐在北約外長會議上直言，伊朗此舉形同強迫船隻進入其領海以牟取暴利，「世界上沒有哪個國家會接受這種做法。」巴林、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯及阿聯5國也已聯合致函國際海事組織，呼籲商船勿與該管理局打交道。

核武談判陷僵局　伊朗否認進展

核武問題方面，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）否認媒體聲稱高濃縮鈾談判已有進展相關報導，強調現階段談判重心是在包括黎巴嫩等所有戰線全面停戰，核問題相關報導只是揣測。外界傳出俄羅斯願接收伊朗濃縮鈾庫存，德黑蘭則稱將在境內自行稀釋處理。

盧比歐21日透露停戰談判「有所進展」，但不願過度樂觀。阿聯資深外交顧問加爾加什（Anwar Gargash）則警告，伊朗有「高估自身籌碼」的傾向，恐怕因此錯失談判良機。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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