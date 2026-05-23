暴增至3倍！　民主剛果「伊波拉疑似病例」1周飆750例、177死

▲剛果民主共和國爆發伊波拉病毒。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

剛果民主共和國爆發伊波拉疫情，並迅速擴散。世界衛生組織（WHO）23日正式調高對該國的風險評估，將威脅級別提升至「非常高」。目前疑似病例已接近750例，疑似死亡177例，相較一周前暴增至3倍。WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也形容，當前局勢「令人深感擔憂」。

疑似病例一周暴增3倍！

根據《衛報》報導，譚德塞指出，剛果民主共和國的伊波拉疫情正在迅速蔓延，目前已累積近750例疑似病例、177例疑似死亡病例。而在短短一周前，首次通報的數據僅為246例確診與65例死亡，等同於病例數在一周內暴增至3倍。譚德塞神色凝重地表示，當前的狀況「令人深感擔憂」。

居民怒火燒毀醫療帳篷

伊圖里省（Ituri）的萬帕拉（Rwampara）21日則發生了一起嚴重衝突。當時醫療人員正試圖在一所醫院外設立伊波拉治療中心，怎料現場的醫療物資與帳篷竟遭到民眾縱火焚燒。據悉，當地群眾之所以如此憤怒，是因為不滿無法領回一名在該院過世的當地男子遺體。

事實上，為了防止疫情進一步擴散，伊波拉死者的遺體必須嚴格按照感染控制協議進行安葬。對此，譚德塞警告，當地民眾對外部權威存在「極大的不信任感」，這正為疫情應對工作帶來巨大威脅。他強調，「在受影響的社區中建立信任，是應對行動成功的關鍵，也是我們的當務之急。」

WHO駐剛果民主共和國代表安西亞博士（Dr Anne Ancia）坦言，萬帕拉的襲擊事件將「顯著危害」當地的救援行動。遭襲擊的治療中心是為了將伊波拉患者與醫院內其他患者隔離所設置，但卻遭到破壞。不過她也樂觀表示，希望該中心能在24小時內重新恢復運作。

致命病毒株「無疫苗、無療效藥」

本次疫情是由「本迪布焦（Bundibugyo）毒株」所引起，目前尚無任何針對該毒株的疫苗或治療方法。目前大多數病例集中在剛果的伊圖里省，少數病例出現在該國其他地區，鄰國烏干達則已通報2例。

雖然病例數不斷飆升，但官員透露，這在矛盾中其實也算是一個「好兆頭」，代表檢測能力有所提升，且隨著陽性樣本比例輕微下降，意味著更多有潛在症狀的人正在被篩檢出來。即便如此，安西亞依然直言，「我們進度落後了，疫情尚未得到控制。」但她仍對未來的應對工作充滿信心，承諾大家共同努力，一定能盡快克服這次疫情。

資金遭砍、裝備不足！前線告急

儘管世界衛生組織調高了剛果內部的風險評估，但仍維持此前的判斷，即區域風險為「高」，全球風險為「低」。

與此同時，在伊圖里省工作的國際人道組織代表則提出警告，目前的資源根本不足以做出充分的應對措施。國際救援組織「Care International」剛果主任博庫姆博士（Dr Amadou Bocoum）指出，由於去年的援助資金遭到削減，導致系統因缺乏設備而無法正常運作。此外，人員編制減少，也讓需要耗費大量人力的「病例通報」與「接觸者追踪」工作變得更加艱難。

國際反飢餓組織（Action Against Hunger）剛果主任德魯埃（Julie Drouet）則表示，「每個人都在努力嘗試盡快落實當地的應對行動，然而一切還沒完全準備就緒，根本無法真正應對剛果目前的緊急狀態。」

不過在世界衛生組織的簡報會上也傳來一絲曙光，科學家目前已發現一種名為「obeldesivir」的抗病毒藥物，可能具有防止本迪布焦毒株接觸者發病的效果，目前正努力在受影響地區開展臨床試驗。