以軍登船暴力性侵！加薩援助者遭「電擊眼耳肋骨」　脫衣搜身嘲諷　

▲參與加薩人道援助船隊的活動人士遭以軍逮捕，獲釋後返抵希臘雅典國際機場。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列攔截前往加薩的人道援助船隊！多名遭以色列軍方逮捕拘禁後獲釋的活動人士指控，在被扣押期間遭受嚴重虐待與性暴力，包括性侵、凌虐、肛交等，至少通報15起案件。對此，以色列當局全面否認指控，強調依法執行拘禁，且提供基本人權保障。事件已引發歐洲多國介入調查。

根據《路透社》，這起爭議源自「全球堅韌船隊」（Global Sumud Flotilla）試圖突破以色列對加薩的海上封鎖、運送援助物資時而遭以軍遭攔截。以軍於當地時間20日在國際海域攔截約50艘船隻，逮捕約430名活動人士。其後雖已將外籍人士全數驅逐出境，但相關爭議未見平息。

船隊組織透過Telegram指控，在拘留期間至少接獲「15起性暴力通報」，並稱部分最嚴重情況發生於一艘被改裝為臨時拘留設施的以軍登陸艇，該船據稱設置鐵絲網與貨櫃作為臨時牢房。

聲明指出，被拘留者遭到毆打、電擊及羞辱性脫衣搜身，甚至出現「性嘲弄、猥褻與拉扯生殖器等行為」，至少12起性侵發生在同一艘船上。

西班牙籍活動人士Mi Hoa Lee表示，曾被帶入黑暗貨櫃遭多人毆打與電擊，肋骨、臀部、背部皆無法倖免，「持續超過1分鐘的電擊讓我幾乎失去意識」。

義大利籍活動人士曼科蘇（Ilaria Mancosu）則透露，部分人被關押於船艦臨時拘留區，遭5名士兵毆打至肋骨骨折，部分人士的眼睛或耳朵甚至遭電擊嚴重擊傷，並在缺乏自來水、毛毯的情況下被拘留兩天。

不過，以色列監獄署與相關軍方單位強烈否認所有指控，稱所有指控皆為虛假、毫無事實依據。以方強調，所有被拘留者均依法律程序對待，並在專業人員監督下提供醫療照護與基本權益。

事件也引發歐洲多國關注。德國外交部表示，部分國民在返抵後接受檢查時發現傷勢，並認為部分指控「性質嚴重」，要求以色列說明。義大利檢方已針對可能涉及「綁架、酷刑與性侵」展開調查，並將陸續訊問返國活動人士。法國方面則指出，有部分參與者在返抵途中住院，並提出具體性暴力指控。

此外，聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）也表示，針對相關報告深感關切，強調需要進一步釐清事實。