李在明怒斥以色列　韓籍運動家「平安獲釋」！痛訴遭以軍狠甩耳光

▲韓籍NGO活動人士海草、金東賢登船參與加薩人道救援，卻慘遭以軍逮捕，22日返抵仁川召開記者會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

以色列海軍在公海攔截前往加薩的國際援助船隊，扣押多國人道救援人士，其中包括2名韓籍活動人士。遭拘留後獲釋的韓籍女活動家海草（本名金雅泫，音譯）與金東賢，昨（22）日上午搭乘泰國曼谷起飛航班返抵仁川國際機場，在記者會現場指控羈押期間遭以軍多次毆打與不當對待，導致聽力受損。

根據《韓聯社》，金雅泫、金東賢曾參與「全球堅韌船隊」（Global Sumud Flotilla），該船隊由約50艘船組成，載有來自全球40多國、約430名活動人士，5月初從希臘與義大利出發，試圖突破以色列對加薩地區的封鎖並運送人道救援物資，卻在地中海公海海域陸續遭以軍攔截登船，所有船隻最終均遭扣押。

2人分別於當地時間18日及19日在加薩附近海域與賽普勒斯附近海域登船後遭攔截，直到20日才終於獲釋。報導指出，現場曾出現多名活動人士遭反綁雙手、跪地受押的畫面，進一步引發國際輿論關注。

兩人22日上午6時23分自泰國曼谷搭機返抵仁川機場。現場可見2人穿著T恤、牛仔褲與運動鞋，儘管神情略顯疲憊，卻仍保持平靜。

▲南韓27歲女活動家「海草」（本名金雅泫，音譯）遭以色列關押。（圖／翻攝自江汀的朋友們）

金雅泫受訪時表示，參與行動的原因是希望喚起外界對加薩人道危機的關注，「當地很多人不只是死於轟炸，也死於飢餓」，強調即便陷於危險情勢，仍應持續嘗試突破封鎖，向當地運送物資。

她更直言未來仍計畫再度前往加薩，「我一直都有再去加薩的打算！即便遭到（南韓）政府以法律或行政手段限制，例如停止護照效力等，然而人卻有選擇居住與遷徙的權利，不應被剝奪行動自由。」

據悉，金雅泫去年10月亦曾因參與人道救援加薩船隻而遭以軍逮捕，在2天後獲釋。此後，南韓外交部下令要求金雅泫交回護照，然而金雅泫早已出海參與下一次的救援行動，最後護照只能被政府停止效力。此次回國，靠的是南韓外交部所發行的旅行證明書。

金雅泫指控，在遭羈押期間曾遭以軍暴力對待，「臉部被多次毆打，甚至導致左耳聽力至今仍受到影響」，當時也曾親眼目睹多名同行者遭到以軍士兵毆打。

金東賢則批評，以色列在公海攔截無武裝船隻，並拘留人道救援者，是難以接受的暴力行為，強調相關作為並非合法行動。

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