川普2度點名台灣偷晶片！　美貿易代表曝「半導體關稅」進度

▲美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普近期在一週內兩度公開點名台灣「偷走」美國晶片產業，引發國際高度關注。美國貿易代表葛里爾對此透露了「半導體關稅」的最新進度，證實川普政府確實正持續評估對進口半導體課徵關稅，以強行推動晶片製造業回流美國，不過他也安撫產業界，強調近期內還沒有立刻實施新關稅的計畫。

一週內連轟兩次 川普：台灣偷走美國晶片業

川普政府對全球半導體供應鏈的關稅大刀引信已被點燃。川普（Donald Trump）在一週之內，兩度公開提及台灣「偷走」美國晶片產業的言論。第一次是在「川習會」落幕後，《福斯新聞》於15日播出的專訪內容；緊接著在20日，川普出席美國海岸防衛隊（US Coast Guard）畢業典禮致詞時，再度發表相同觀點。

事實上，美國商務部在今年1月就已正式認定，美國目前過度依賴進口半導體，此一現象已經對國家安全構成顯著風險。這項結論無疑成為川普政府推動半導體關稅政策的最強大底氣，當時川普並未立即動手，而是暫緩實施，命令官員先與主要出口國進行談判，但美方始終保留了「擴大晶片關稅」的最終大絕招。

美貿易代表曝關稅進度 不會「明天或下週」立刻實施

針對川普強硬的涉台言論與關稅陰影，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）日前出席美光科技（Micron Technology Inc.）位於維吉尼亞州北部的記憶體晶片廠擴建典禮時，正面回應了關稅議題。

葛里爾強調，利用進口關稅將晶片生產強行帶回美國，是政府非常重要的核心方針，但他大開安撫牌，明確表示「明天或下週」並不會立刻推出新關稅，目前政府還在持續與產業界就課徵的時間點與範圍進行彈性討論。

葛里爾指出，「我們希望確保在正確的時間點、以適當的幅度推動這件事，如此才能促進製造業回流。」這番話也顯示，即便川普上週剛在北京與中國國家主席習近平舉行完「川習會」，但美國對半導體關稅的整體高壓方針，並未因此有任何改變。

美方研擬配套抵免：想賣進來就得在美建廠

為了避免玉石俱焚、傷及正在美國大舉投資的半導體巨頭，葛里爾透露，美國政府正在積極研議相關的「抵銷機制」，用來豁免那些已經乖乖聽話、正在美國本土蓋晶圓廠的晶片業者。

葛里爾解釋，未來的遊戲規則將是「胡蘿蔔與棒子」並行，「外界的預期是，你必須在美國設廠。而在製造回流的過渡階段，如果你正在美國建廠，美方將可依照某種係數或倍率，允許你進口一定數量的產品。」他強調，美國政府絕對全力支持美光以及其他半導體同行在美投資的舉動。