　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普2度點名台灣偷晶片！　美貿易代表曝「半導體關稅」進度

▲▼ 美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／路透）

▲美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普近期在一週內兩度公開點名台灣「偷走」美國晶片產業，引發國際高度關注。美國貿易代表葛里爾對此透露了「半導體關稅」的最新進度，證實川普政府確實正持續評估對進口半導體課徵關稅，以強行推動晶片製造業回流美國，不過他也安撫產業界，強調近期內還沒有立刻實施新關稅的計畫。

一週內連轟兩次　川普：台灣偷走美國晶片業

川普政府對全球半導體供應鏈的關稅大刀引信已被點燃。川普（Donald Trump）在一週之內，兩度公開提及台灣「偷走」美國晶片產業的言論。第一次是在「川習會」落幕後，《福斯新聞》於15日播出的專訪內容；緊接著在20日，川普出席美國海岸防衛隊（US Coast Guard）畢業典禮致詞時，再度發表相同觀點。

事實上，美國商務部在今年1月就已正式認定，美國目前過度依賴進口半導體，此一現象已經對國家安全構成顯著風險。這項結論無疑成為川普政府推動半導體關稅政策的最強大底氣，當時川普並未立即動手，而是暫緩實施，命令官員先與主要出口國進行談判，但美方始終保留了「擴大晶片關稅」的最終大絕招。

美貿易代表曝關稅進度　不會「明天或下週」立刻實施

針對川普強硬的涉台言論與關稅陰影，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）日前出席美光科技（Micron Technology Inc.）位於維吉尼亞州北部的記憶體晶片廠擴建典禮時，正面回應了關稅議題。

葛里爾強調，利用進口關稅將晶片生產強行帶回美國，是政府非常重要的核心方針，但他大開安撫牌，明確表示「明天或下週」並不會立刻推出新關稅，目前政府還在持續與產業界就課徵的時間點與範圍進行彈性討論。

葛里爾指出，「我們希望確保在正確的時間點、以適當的幅度推動這件事，如此才能促進製造業回流。」這番話也顯示，即便川普上週剛在北京與中國國家主席習近平舉行完「川習會」，但美國對半導體關稅的整體高壓方針，並未因此有任何改變。

美方研擬配套抵免：想賣進來就得在美建廠

為了避免玉石俱焚、傷及正在美國大舉投資的半導體巨頭，葛里爾透露，美國政府正在積極研議相關的「抵銷機制」，用來豁免那些已經乖乖聽話、正在美國本土蓋晶圓廠的晶片業者。

葛里爾解釋，未來的遊戲規則將是「胡蘿蔔與棒子」並行，「外界的預期是，你必須在美國設廠。而在製造回流的過渡階段，如果你正在美國建廠，美方將可依照某種係數或倍率，允許你進口一定數量的產品。」他強調，美國政府絕對全力支持美光以及其他半導體同行在美投資的舉動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 8388 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／又是喪屍！　開車撞死2人
傳馬英九去年訪中就失控打人　親屬盼退休、聲請輔助宣告
「10元阿嬤」兒今告別式　陳其邁擔任點主官
川普2度點名台灣偷晶片！　美貿易代表曝「半導體關稅」進度
何妤玟解放泳衣「49歲身材現形」：不管幾歲都不放棄自己
山西重大事故8死、38人受困　習近平發聲
快訊／騎機車衝進台鐵板橋站！摔到頭破血流　臥軌擋火車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

密謀暗殺美第一千金！「伊朗撐腰」男嫌落網　持伊凡卡豪宅平面圖

川普內閣再震盪！國家情報總監請辭　曾因「伊朗戰爭」立場分歧

川普、納坦雅胡「出現分歧」！美剛要空襲又喊停　以色列氣炸

川普強硬表態異樣曝！以國機場驚見「美軍加油機」　備戰再襲伊朗

暴增至3倍！　民主剛果「伊波拉疑似病例」1周飆750例、177死

川普2度點名台灣偷晶片！　美貿易代表曝「半導體關稅」進度

SpaceX升級版「星艦V3」首航測試成功！　濺落畫面曝光

逼交濃縮鈾就拒協議！　伊朗警告美國：現階段只談停火

川賴熱線成真？　路透曝：美台「已接觸、未有具體計畫」

對台軍售暫緩？知情人士：川普很快會決定　無關伊朗戰爭

還原馬英九露面駁失智現場！　火力全開轟蕭旭岑「卻搞錯律師姓名」

北市妹猥褻運將求陪睡

華府暫緩140億美元對台軍售案！　確保伊朗戰爭彈藥充足

一通電話勾起記憶！警與追訴期賽跑 找回21年證物破1990年冷案｜鑑識專家 謝松善阿善師｜台北校園命案●下｜《我在案發現場》

辦公室好人緣密技大公開！實測結果太意外!隱藏的頑固牙菌斑，才是真正關鍵

周美青發聲明護馬英九！　李德維：健康確實有疑義

手寫信全文曝　馬英九痛心：我充分信任蕭旭岑，沒想到...

馬英九寫字拍片駁失智　馬大姊聲請輔助監護大震撼　「安享餘年」聲明掀馬家宮鬥

30歲工程師練拳一年打成果展離世　裁判回憶：當天表現異常被TKO

南韓全國「抵制星巴克」政府也帶頭拒用！全球總部道歉

密謀暗殺美第一千金！「伊朗撐腰」男嫌落網　持伊凡卡豪宅平面圖

川普內閣再震盪！國家情報總監請辭　曾因「伊朗戰爭」立場分歧

川普、納坦雅胡「出現分歧」！美剛要空襲又喊停　以色列氣炸

川普強硬表態異樣曝！以國機場驚見「美軍加油機」　備戰再襲伊朗

暴增至3倍！　民主剛果「伊波拉疑似病例」1周飆750例、177死

川普2度點名台灣偷晶片！　美貿易代表曝「半導體關稅」進度

SpaceX升級版「星艦V3」首航測試成功！　濺落畫面曝光

逼交濃縮鈾就拒協議！　伊朗警告美國：現階段只談停火

川賴熱線成真？　路透曝：美台「已接觸、未有具體計畫」

對台軍售暫緩？知情人士：川普很快會決定　無關伊朗戰爭

王鶴棣遭集體調侃！錄節目被諷「有個群沒有你」親發聲：確實不舒服

前女友變小三！　正宮見尪雲端偷藏性愛片求償百萬

赴火鍋店探女遇劫！彰化貨車猛撞釀2死3傷　警車內起出喪屍煙彈

失智症阿婆「告兒侵占財產」！律師曝過程：失智不代表沒判斷能力

密謀暗殺美第一千金！「伊朗撐腰」男嫌落網　持伊凡卡豪宅平面圖

連熱一周「局部高溫衝38度」　下周五雨區擴大

整理荒地驚見白骨！DNA比對出爐　平鎮警助失蹤4年婦回家

不怕台股520行情失靈！統計近10次漲相佳　法人：主動式ETF具靈活度

綠委坦言不像馬英九原本作風　點馬辦影片1細節：過去不可能看到

川普內閣再震盪！國家情報總監請辭　曾因「伊朗戰爭」立場分歧

章若楠翻到小黃書...楊洋比她還害羞(?)

國際熱門新聞

印尼2賣淫妹「鞭刑100下」慘叫倒地！

美國公開第2批UFO機密檔！　驚見綠色光球、火球紀錄

水牛「飄逸金髮」神似川普爆紅！

韓政府「抵制星巴克」！　全球總部道歉

美股連2日創新高！　台積電ADR反跌0.66％

美新一批對台軍售　白宮重申：川普短時間內做決定

川賴熱線成真？路透曝美台已接觸、未有計畫

馬斯克踢鐵板！　北京1禁令不鬆綁

25歲「史丹佛畢業生」棄千萬年薪創業　收入剩零頭

留美難度升　川普政府：申請綠卡得先回母國

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

日本出現「神秘感冒」疫情！福岡蔓延到東京

知情人士：川普很快決定對台軍售　無關伊朗

川賴通話準備中？盧比歐：目前沒消息可提供

更多熱門

相關新聞

川賴熱線成真？路透曝美台已接觸、未有計畫

川賴熱線成真？路透曝美台已接觸、未有計畫

美國總統川普日前公開暗示，可能很快會與台灣總統賴清德通話討論防務問題。知情人士透露，儘管美台官員近日已就通話可能性進行接觸，但目前雙方尚未制定出具體的通話計畫。若兩人真的通上電話，將是自1979年台美斷交以來史無前例的舉動，北京當局也嚴正警告，此舉恐嚴重損害美中關係。

知情人士：川普很快決定對台軍售　無關伊朗

知情人士：川普很快決定對台軍售　無關伊朗

川賴通話準備中？盧比歐：目前沒消息可提供

川賴通話準備中？盧比歐：目前沒消息可提供

留美難度升　川普政府：申請綠卡得先回母國

留美難度升　川普政府：申請綠卡得先回母國

水牛「飄逸金髮」神似川普爆紅！

水牛「飄逸金髮」神似川普爆紅！

關鍵字：

川普晶片台灣關稅半導體Jamieson Greer

讀者迴響

熱門新聞

女兒遭性侵　台南媽撂人「逼兇手下跪」動私刑嗆：割掉生殖器

日本女偶像被拍「包廂只穿內衣」　狂歡畫面瘋傳

庾澄慶《歌手2026》第一集就被淘汰

温嵐敗血性休克搶救7天最新病況曝

即／草屯84歲翁失蹤10天…跑山獸中寮山區尋獲

彰化深夜貨車猛撞4傷　2人無呼吸心跳

開幕不到1年！UR LIVING台南店1.8億賣出　房東大賠1億出場

iOS 27將發表！iPhone 11恐無緣更新

彰化深夜重大車禍父女雙亡！貨車駕駛毒篩陽性

老公被槍殺身亡　妻不敢跟兒說真相

馬英九家務爭議延燒！親筆信字跡網熱議

戒白飯水果「糖化血色素照飆」！醫嘆：胰臟被埋了

老高小茉遭傳離婚　合作7年夥伴揭真相

馬英九否認失智　重症醫揭「5說話模式」可能是前兆

「史上最胸實況主」閨房直擊！　沒濾鏡的本尊有落差

更多

最夯影音

更多
還原馬英九露面駁失智現場！　火力全開轟蕭旭岑「卻搞錯律師姓名」

還原馬英九露面駁失智現場！　火力全開轟蕭旭岑「卻搞錯律師姓名」
北市妹猥褻運將求陪睡

北市妹猥褻運將求陪睡

華府暫緩140億美元對台軍售案！　確保伊朗戰爭彈藥充足

華府暫緩140億美元對台軍售案！　確保伊朗戰爭彈藥充足

一通電話勾起記憶！警與追訴期賽跑 找回21年證物破1990年冷案｜鑑識專家 謝松善阿善師｜台北校園命案●下｜《我在案發現場》

一通電話勾起記憶！警與追訴期賽跑 找回21年證物破1990年冷案｜鑑識專家 謝松善阿善師｜台北校園命案●下｜《我在案發現場》

辦公室好人緣密技大公開！實測結果太意外!隱藏的頑固牙菌斑，才是真正關鍵

辦公室好人緣密技大公開！實測結果太意外!隱藏的頑固牙菌斑，才是真正關鍵

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面