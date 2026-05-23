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SpaceX升級版「星艦V3」首航測試成功！　濺落畫面曝光

▲▼太空探索技術公司（SpaceX）全新升級的第三代星艦（Starship V3）首航測試成功。（圖／翻攝自X／SpaceX）

▲太空探索技術公司（SpaceX）全新升級的第三代星艦（Starship V3）首航測試成功。（圖／翻攝自X／SpaceX）

記者張方瑀／綜合報導

太空探索技術公司（SpaceX）22日迎來歷史性里程碑！全新升級的第三代星艦（Starship V3）在德州星際基地（Starbase）進行第12次無人測試飛行，這艘高達40層樓的巨型火箭不僅成功升空，更順利挺過重返大氣層的烈火考驗，最後以「機鼻朝上」的姿態完美濺落印度洋，讓控制中心的員工頓時爆出熱烈歡呼。

40層樓高巨獸騰空　首度啟用新發射台

綜合外媒報導，這場備受矚目的高風險試飛於美中時間22日下午5時30分登場。這座由上層星艦太空船、下層「超級重型」（Super Heavy）推進器火箭組成的鋼鐵巨獸，在德州布朗斯維爾（Brownsville）附近的星際基地發射升空。

透過SpaceX的線上直播畫面可以看到，當超級重型推進器上的一整組「猛禽發動機」（Raptor engines）轟然點火，現場頓時炸出熊熊火球與滾滾濃煙，超過40層樓高的火箭隨即從發射塔騰空而起。

值得注意的是，這次發射不僅是三代（V3）太空船與推進器的首度合體，也是專為這款更強大火箭設計的新發射台第一次啟用。

熄火驚魂　星艦「挺過最大壓力」完美濺落

雖然在次軌道巡航階段時，上層結構的6具發動機中有一具不幸熄火，但星艦依舊展現強悍性能成功進入巡航。任務管制中心隨後決定，不在重返大氣層前嘗試空中重新點火。

在巡航期間，星艦也順利逐一釋放了20顆模擬星鏈衛星，以及2顆改裝的實際衛星，並在下降時成功將隔熱罩的掃描數據傳回地面。

發射約一小時後，星艦太空船迎來最關鍵的考驗。它成功挺過了重返地球大氣層時的高溫灼燒，並在飛行的最後關頭，刻意執行了幾項讓機身承受最大壓力的空氣動力學調動，並完成返航降落點火。

最終，星艦完好無損地通過考驗，按計畫以機鼻朝上的姿勢濺落於印度洋，寫下受控下降的完美結局；而下層的超級重型推進器，則在發射後約6分鐘單獨墜落於墨西哥灣。

力拼下月「史上最大IPO」　馬斯克打碎延宕質疑

SpaceX至今已投入超過150億美元（約新台幣4800億元）開發這款可完全重複使用的星艦太空船。在歷經多年的爆炸挫折與數個月的研發延誤後，這次近乎完美的測試，成功向外界證明這款史上體積最大、威力最強的火箭已接近商用階段。

這場關鍵試飛的成功，不僅能用來提升星鏈（Starlink）衛星的發射頻率，未來更將承擔NASA的登月任務。這項結果無疑為執行長馬斯克（Elon Musk）注入一劑強心針，更將直接左右投資人的信心，迎接下個月預計成為歷史上規模最大的公開上市（IPO）案，力拼達成1.75兆美元的估值目標。

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