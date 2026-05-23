川賴熱線成真？　路透曝：美台「已接觸、未有具體計畫」

▲川普日前公開暗示，可能很快會與台灣總統賴清德通話討論防務問題。（資料照／總統府提供、路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前公開暗示，可能很快會與台灣總統賴清德通話討論防務問題。知情人士透露，儘管美台官員近日已就通話可能性進行接觸，但目前雙方尚未制定出具體的通話計畫。若兩人真的通上電話，將是自1979年台美斷交以來史無前例的舉動，北京當局也嚴正警告，此舉恐嚴重損害美中關係。

「川賴會」有影？美台官員全嚇了一跳

川普（Donald Trump）上週在與中國國家主席習近平會晤後，首度拋出可能與賴清德通話的想法。外界起初猜測這可能只是他一時的「口誤」，但他20日再度重申此事，徹底打破了這項推測。

根據《路透社》引述4名據知情人士說法指出，川普一開始的發言讓華府與台北的官員們都「嚇了一大跳」。

另一名知情人士則證實，在過去這幾天裡，美台官員確實已經針對通話的可能性進行聯繫，但4名消息人士異口同聲強調，目前都還沒有敲定任何具體的計畫。

針對這項傳聞，台灣總統府並未直接證實，僅請外媒參考賴清德20日的發言。賴清德當時指出，如果有機會與川普對話，他會明確表達中國正在破壞和平，且沒有任何人有權利「併吞」台灣。

北京嚴厲警告 百艘軍艦急部署東亞

白宮與中國駐美大使館目前皆未回應置評請求。不過，2名知悉相關訊息的人士透露，北京已經向華府發出警告，強調「川賴通話」將嚴重損害雙邊關係，甚至會讓兩國在這次國是訪問期間好不容易取得的進展付諸流水。

事實上，習近平在上週的「川習會」中，就不斷在台灣議題上向川普施壓，警告若處理不好相關分歧，將危及美中關係。

此外，一名台灣國安高層引述情報指出，中國22日已在東亞地區部署了超過100艘的海軍與海警船艦，極可能是北京藉由大規模演訓向華府釋放訊號，警告美方切勿進行通話。

美伊開戰牽動台海 140億美元對台軍售暫緩

川普15日曾向記者透露，在決定是否批准進一步對台軍售之前，他會先跟「治理台灣的人」（the person ... that’s running Taiwan）談一談；他又於20日重申，「我會和他談，我和每個人都談。我們會處理這件事，處理台灣問題。」如果川普真的決定扣住軍售，將是其政策立場的重大轉變。

儘管美國官員私下向台灣保證政策預期不會改變，美國法律也明文規定華府有義務提供台灣自我防衛的手段，國會兩黨議員更不斷敦促川普政府持續對台軍售。

然而，美國海軍部代理部長高雄（Kao-Hsiung）21日出席聯邦參議院撥款委員會聽證會時坦言，鑑於美國與伊朗自2月底爆發戰爭，美方目前正暫停總額高達140億美元（約新台幣4449億元）的重大對台軍售案，這無疑讓外界對美國是否持續支持台灣，增添了更多不確定性。