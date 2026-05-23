　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川賴熱線成真？　路透曝：美台「已接觸、未有具體計畫」

▲▼總統賴清德、美國總統川普。（資料照／總統府提供、路透）

▲川普日前公開暗示，可能很快會與台灣總統賴清德通話討論防務問題。（資料照／總統府提供、路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前公開暗示，可能很快會與台灣總統賴清德通話討論防務問題。知情人士透露，儘管美台官員近日已就通話可能性進行接觸，但目前雙方尚未制定出具體的通話計畫。若兩人真的通上電話，將是自1979年台美斷交以來史無前例的舉動，北京當局也嚴正警告，此舉恐嚴重損害美中關係。

「川賴會」有影？美台官員全嚇了一跳

川普（Donald Trump）上週在與中國國家主席習近平會晤後，首度拋出可能與賴清德通話的想法。外界起初猜測這可能只是他一時的「口誤」，但他20日再度重申此事，徹底打破了這項推測。

根據《路透社》引述4名據知情人士說法指出，川普一開始的發言讓華府與台北的官員們都「嚇了一大跳」。

另一名知情人士則證實，在過去這幾天裡，美台官員確實已經針對通話的可能性進行聯繫，但4名消息人士異口同聲強調，目前都還沒有敲定任何具體的計畫。

針對這項傳聞，台灣總統府並未直接證實，僅請外媒參考賴清德20日的發言。賴清德當時指出，如果有機會與川普對話，他會明確表達中國正在破壞和平，且沒有任何人有權利「併吞」台灣。

北京嚴厲警告 百艘軍艦急部署東亞

白宮與中國駐美大使館目前皆未回應置評請求。不過，2名知悉相關訊息的人士透露，北京已經向華府發出警告，強調「川賴通話」將嚴重損害雙邊關係，甚至會讓兩國在這次國是訪問期間好不容易取得的進展付諸流水。

事實上，習近平在上週的「川習會」中，就不斷在台灣議題上向川普施壓，警告若處理不好相關分歧，將危及美中關係。

此外，一名台灣國安高層引述情報指出，中國22日已在東亞地區部署了超過100艘的海軍與海警船艦，極可能是北京藉由大規模演訓向華府釋放訊號，警告美方切勿進行通話。

美伊開戰牽動台海　140億美元對台軍售暫緩

川普15日曾向記者透露，在決定是否批准進一步對台軍售之前，他會先跟「治理台灣的人」（the person ... that’s running Taiwan）談一談；他又於20日重申，「我會和他談，我和每個人都談。我們會處理這件事，處理台灣問題。」如果川普真的決定扣住軍售，將是其政策立場的重大轉變。

儘管美國官員私下向台灣保證政策預期不會改變，美國法律也明文規定華府有義務提供台灣自我防衛的手段，國會兩黨議員更不斷敦促川普政府持續對台軍售。

然而，美國海軍部代理部長高雄（Kao-Hsiung）21日出席聯邦參議院撥款委員會聽證會時坦言，鑑於美國與伊朗自2月底爆發戰爭，美方目前正暫停總額高達140億美元（約新台幣4449億元）的重大對台軍售案，這無疑讓外界對美國是否持續支持台灣，增添了更多不確定性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 3305 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1檔ETF終止上市　下周一最後交易日
獨／旅客飛東京誤上大阪航班　台灣虎航遭開罰15萬元
温嵐仍在加護病房　「緋聞女友」不捨祈福：從沒一個人唱過
李灝宇再敲安！連2打席建功包辦2打點　助老虎超前
彰化深夜重大車禍！火鍋店一家三口父女不治　駕駛毒篩陽性
龍膽石斑吞iPhone！　8個月後「取出開機」結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普2度點名台灣偷晶片！　美貿易代表曝「半導體關稅」進度

SpaceX升級版「星艦V3」首航測試成功！　濺落畫面曝光

逼交濃縮鈾就拒協議！　伊朗警告美國：現階段只談停火

川賴熱線成真？　路透曝：美台「已接觸、未有具體計畫」

對台軍售暫緩？知情人士：川普很快會決定　無關伊朗戰爭

川賴通話準備中？　盧比歐：目前沒消息可提供

留美難度升級！　川普政府：申請綠卡「一律先回母國」

馬斯克踢鐵板！　北京1禁令不鬆綁「去川習會也沒用」

25歲「史丹佛畢業生」棄千萬年薪創業　收入剩零頭

美股連2日創新高！　台積電ADR反跌0.66％

還原馬英九露面駁失智現場！　火力全開轟蕭旭岑「卻搞錯律師姓名」

北市妹猥褻運將求陪睡

華府暫緩140億美元對台軍售案！　確保伊朗戰爭彈藥充足

一通電話勾起記憶！警與追訴期賽跑 找回21年證物破1990年冷案｜鑑識專家 謝松善阿善師｜台北校園命案●下｜《我在案發現場》

周美青發聲明護馬英九！　李德維：健康確實有疑義

辦公室好人緣密技大公開！實測結果太意外!隱藏的頑固牙菌斑，才是真正關鍵

手寫信全文曝　馬英九痛心：我充分信任蕭旭岑，沒想到...

馬英九寫字拍片駁失智　馬大姊聲請輔助監護大震撼　「安享餘年」聲明掀馬家宮鬥

30歲工程師練拳一年打成果展離世　裁判回憶：當天表現異常被TKO

開幕不到1年！UR LIVING台南店1.8億賣出　房東大賠1億出場

川普2度點名台灣偷晶片！　美貿易代表曝「半導體關稅」進度

SpaceX升級版「星艦V3」首航測試成功！　濺落畫面曝光

逼交濃縮鈾就拒協議！　伊朗警告美國：現階段只談停火

川賴熱線成真？　路透曝：美台「已接觸、未有具體計畫」

對台軍售暫緩？知情人士：川普很快會決定　無關伊朗戰爭

川賴通話準備中？　盧比歐：目前沒消息可提供

留美難度升級！　川普政府：申請綠卡「一律先回母國」

馬斯克踢鐵板！　北京1禁令不鬆綁「去川習會也沒用」

25歲「史丹佛畢業生」棄千萬年薪創業　收入剩零頭

美股連2日創新高！　台積電ADR反跌0.66％

進入台積電供應鏈　李李長榮化工雙循環讓廢液重生

國泰澳洲飛香港航班遇亂流　機上8名乘客、機組員受傷

何妤玟深夜脫了！解放泳衣「49歲身材現形」：不管幾歲都不放棄自己

部分市售蘿蔔糕成分「根本沒蘿蔔」！　監察院要查了

彰化火鍋店父女「遭貨車奪命」！運將恍惚喊沒睡飽…毒篩陽性打臉

川普2度點名台灣偷晶片！　美貿易代表曝「半導體關稅」進度

從馬前總統輔助宣告風波　看失智症家庭的法律保護課題

島國的「超級胃袋」　難解廢棄物往哪去？答案是亞泥

房價肉搏戰！仁武新案重回2字頭　晚買省百萬已購客看傻

周焦點／國產全新休旅開賣　TOYOTA大改款新車接單　賓士7人座上架

還原馬英九露面駁失智現場！　火力全開轟蕭旭岑「卻搞錯律師姓名」

國際熱門新聞

印尼2賣淫妹「鞭刑100下」慘叫倒地！

美國公開第2批UFO機密檔！　驚見綠色光球、火球紀錄

水牛「飄逸金髮」神似川普爆紅！

韓政府「抵制星巴克」！　全球總部道歉

美新一批對台軍售　白宮重申：川普短時間內做決定

美股連2日創新高！　台積電ADR反跌0.66％

川賴熱線成真？路透曝美台已接觸、未有計畫

25歲「史丹佛畢業生」棄千萬年薪創業　收入剩零頭

韓國人怒了！剪卡、砸爛杯子「抵制星巴克」

馬斯克踢鐵板！　北京1禁令不鬆綁

日本出現「神秘感冒」疫情！福岡蔓延到東京

華許宣誓就任Fed主席　川普盼獨立行事、推動經濟繁榮

川賴通話準備中？盧比歐：目前沒消息可提供

留美難度升　川普政府：申請綠卡得先回母國

更多熱門

相關新聞

知情人士：川普很快決定對台軍售　無關伊朗

知情人士：川普很快決定對台軍售　無關伊朗

美國軍方高層日前拋出震撼彈，宣稱美方因應與伊朗的軍事衝突，已暫緩一項高達140億美元的對台軍售案，引發外界高度關注。不過，有美方知情人士22日向《中央社》澄清，美國總統川普很快就會針對該筆軍售案拍板定案，強調軍售案的流程長達數年，與美方目前的對伊軍事行動「毫無關聯」。

川賴通話準備中？盧比歐：目前沒消息可提供

川賴通話準備中？盧比歐：目前沒消息可提供

留美難度升　川普政府：申請綠卡得先回母國

留美難度升　川普政府：申請綠卡得先回母國

水牛「飄逸金髮」神似川普爆紅！

水牛「飄逸金髮」神似川普爆紅！

軍售暫停不用過份擔心　台灣該擔心的是美國看北京臉色賣武器！

軍售暫停不用過份擔心　台灣該擔心的是美國看北京臉色賣武器！

關鍵字：

川普賴清德台美關係

讀者迴響

熱門新聞

女兒遭性侵　台南媽撂人「逼兇手下跪」動私刑嗆：割掉生殖器

日本女偶像被拍「包廂只穿內衣」　狂歡畫面瘋傳

庾澄慶《歌手2026》第一集就被淘汰

温嵐敗血性休克搶救7天最新病況曝

彰化深夜貨車猛撞4傷　2人無呼吸心跳

即／草屯84歲翁失蹤10天…跑山獸中寮山區尋獲

iOS 27將發表！iPhone 11恐無緣更新

老公被槍殺身亡　妻不敢跟兒說真相

開幕不到1年！UR LIVING台南店1.8億賣出　房東大賠1億出場

戒白飯水果「糖化血色素照飆」！醫嘆：胰臟被埋了

民眾黨退黨風暴延燒　黃國昌深夜發文致歉

老高小茉遭傳離婚　合作7年夥伴揭真相

馬英九家務爭議延燒！親筆信字跡網熱議

馬英九信打臉馬家？詹江村引母病況發聲

2學生「鐵軌排石頭」害火車撞上遭送辦

更多

最夯影音

更多
還原馬英九露面駁失智現場！　火力全開轟蕭旭岑「卻搞錯律師姓名」

還原馬英九露面駁失智現場！　火力全開轟蕭旭岑「卻搞錯律師姓名」
北市妹猥褻運將求陪睡

北市妹猥褻運將求陪睡

華府暫緩140億美元對台軍售案！　確保伊朗戰爭彈藥充足

華府暫緩140億美元對台軍售案！　確保伊朗戰爭彈藥充足

一通電話勾起記憶！警與追訴期賽跑 找回21年證物破1990年冷案｜鑑識專家 謝松善阿善師｜台北校園命案●下｜《我在案發現場》

一通電話勾起記憶！警與追訴期賽跑 找回21年證物破1990年冷案｜鑑識專家 謝松善阿善師｜台北校園命案●下｜《我在案發現場》

周美青發聲明護馬英九！　李德維：健康確實有疑義

周美青發聲明護馬英九！　李德維：健康確實有疑義

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面