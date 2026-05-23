對台軍售暫緩？知情人士：川普很快會決定　無關伊朗戰爭

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國軍方高層日前拋出震撼彈，宣稱美方因應與伊朗的軍事衝突，已暫緩一項高達140億美元的對台軍售案，引發外界高度關注。不過，有美方知情人士22日向《中央社》澄清，美國總統川普很快就會針對該筆軍售案拍板定案，強調軍售案的流程長達數年，與美方目前的對伊軍事行動「毫無關聯」。

海軍高層驚爆「對台軍售暫緩」 稱確保美軍彈藥無虞

根據美國《國會山莊報》報導，美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）在出席聯邦參議院聽證會時證實，由於川普政府目前正與伊朗交戰，美國正暫停一項總額達140億美元（約新台幣4500億元）的對台軍售計畫。

聯邦參議院撥款委員會國防小組主席麥康奈（Mitch McConnell）在聽證會上特別關切此事。

高雄對此回應，美國先前已完成部分對台軍售，但「目前我們正處於暫緩階段，以確保我們擁有史詩怒火行動（Operation Epic Fury）所需的彈藥」。他隨後補述，儘管目前美軍的庫存依舊非常充裕，但此舉是為了確保萬無一失，「當政府認為有必要時，對外軍售將會繼續進行。」

五角大廈與知情人士滅火：與「史詩怒火行動」無關

針對高雄的說法是否代表川普已下令叫停軍售，美方知情人士在22日下午向《中央社》記者透露，正如川普總統先前公開表態的，「他很快就會就對台軍售案做出決定」。

知情人士進一步強調，這類軍售案從成案到交付往往需要耗時數年，根本與「史詩怒火行動」扯不上關係，且美軍內部的彈藥庫存極為豐厚，絕對足以實現川普總統所有的戰略目標。

與此同時，五角大廈首席發言人帕尼爾（Sean Parnell）也發布聲明滅火。他表示，如同所有潛在的對外軍售與安全援助案件一樣，所有細節最終都必須由總統做最後定奪，並重申「我們的對台政策保持不變，美國持續遵守符合《台灣關係法》的長期承諾」。

白宮官員提數據護航：川普任內對台軍售創新高

回顧台美歷史，自兩國斷交後，美國國會於1979年通過《台灣關係法》作為雙邊關係的基石，其中便明文規定美方有義務向台灣提供防衛性武器。

一位白宮官員22日稍早也以背景說明方式向媒體透露，川普在去年12月才剛批准了一筆價值111億美元的對台軍售，這與美國自1950年代以來的友台政策完全一致。

該名官員更強調，川普在第一任總統任期內所批准的對台軍售總額，就已經超越了過去任何一位美國總統；而在他邁入第二任期的第一年內，所累積批准的對台軍售總額，甚至已經超越了拜登（Joe Biden）政府4年任期的總和。