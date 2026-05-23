川賴通話準備中？　盧比歐：目前沒消息可提供

▲川普日前拋出「將與台灣總統賴清德通話」的震撼彈。（資料照／總統府提供、路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前拋出「將與台灣總統賴清德通話」的震撼彈，引發國際社會高度關注。外界紛紛猜測這場政要會談是否已經進入籌備階段，對此，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於美東時間22日正面回應，表示目前「沒有任何消息」可以對外說明。

籌備工作進度如何？盧比歐一語帶過

根據《中央社》報導，川普上週甫結束中國訪問行程，並與中國國家主席習近平會晤。令人矚目的是，川普在「川習會」後大方透露，近期將針對美國新一波對台軍售案做出決策，更主動加碼爆料「將和賴總統談話」，隨即在台美中三方激起千層浪。

人在瑞典訪問的盧比歐22日接受媒體聯訪，當被記者問到「若川賴順利通話，自己是否會加入？」以及「雙方通話的準備工作是否正秘密進行？」等敏感問題時，盧比歐態度顯得相當保留，僅淡淡地表示：「關於這點，我今天沒有任何消息可向你們說明。」

賴清德重申立場：若通話將強調軍購必要性

事實上，賴清德總統在本週稍早接受媒體訪問時，就曾針對「川賴通話」的可能性做出回應。

賴清德強調，如果未來有機會與川普直接對話，他將會向美方重申，提升台灣國防力量與對美軍事採購，是捍衛台灣安全、維持台海和平穩定不可或缺的手段，並直言「我們希望這項軍購能夠持續進行」。

賴清德當時更指出，台海的和平與穩定是全球安全與繁榮的必要元素，台灣政府對外始終秉持「不卑不亢、維持現狀」的立場，台灣扮演的是和平守護者，而中國才是台海穩定的破壞者。

駐美代表處低調：若有消息將由美方宣布

針對這場備受矚目的台美高層互動，我國駐美代表處則抱持一貫的謹慎態度，表示台美雙方長期以來都保持著良好且密切的溝通管道。

代表處指出，就如同賴總統所言，未來若有機會，定會向美方充分反映台灣社會的真實民意；至於是否有進一步的具體進展，屆時將交由美方對外宣布。