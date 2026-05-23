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逼交濃縮鈾就拒協議！　伊朗警告美國：現階段只談停火

▲▼伊朗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗稱任何要求其向美國交出高濃縮鈾的提議，在現階段都是行不通的。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗與美國之間的緊張關係再度掀起波瀾。伊朗外交部發言人巴蓋伊於22日指出，美伊雙方的歧見既深且重，若美國堅持要在現階段的談判中，硬將伊朗的濃縮鈾庫存與核計畫塞進核心議題，那麼雙方恐怕很難達成共識。他強調，目前的談判重點完全放在「終結戰爭」，核問題根本還沒進入細節討論階段。

逼交高濃縮鈾？伊朗直言：行不通

綜合外媒報導，巴蓋伊（Esmail Baghaei）受訪時直言，任何要求伊朗向美國交出高濃縮鈾的提議，在現階段都是行不通的，「在現階段的談判中，我們還沒有觸及核子議題的具體細節。如果美方試圖深入探究伊朗高濃縮鈾的相關細節，我們將無法得出結論，也絕對沒辦法達成協議。」

巴蓋伊更重砲批評，美國過去針對限制伊朗核計畫所提出的各項要求，不僅「不合理」而且「過度要求」，這正是導致先前談判破局的關鍵主因之一。

核問題先放一邊　現階段聚焦「全面停火」

巴蓋伊強調，伊朗身為《核武禁擴條約》（NPT）的簽署國，本來就有權利將核能用於和平用途。他指出，目前美伊協商的核心主題，是鎖定在如何讓區域局勢降溫，並結束所有戰線上的戰爭，其中也包含了黎巴嫩（Lebanon）的緊繃局勢。

「目前談判焦點是結束戰爭，核問題相關事項現階段不會深入討論。」巴蓋伊表示，外交需要時間，如果現在就急著切入核武細節，只會讓談判流於空談、無法達成任何結果。

多國外交斡旋中　美伊分歧仍根深蒂固

雖然各方積極奔走，但伊朗對於談判前景依舊抱持審慎、不容樂觀的態度。巴蓋伊直言，伊朗與美國之間的衝突與分歧根深蒂固，絕對不能天真地認為，只要經過幾輪的外交談判就必然能有完美結論。他強調，唯有在符合伊朗國家利益與安全考量的協議達成之後，德黑蘭當局未來才有可能重新坐下來討論核問題。

與此同時，中東區域的調停行動也正持續推進。巴蓋伊透露，卡達代表團目前正與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在貝魯特等地展開密集會談。

另外，巴基斯坦的高層官員也已經抵達德黑蘭，全力協助推動伊朗、美國與以色列之間的衝突降溫，期盼能為和平協議的談判帶來一線曙光。

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